Skvělí mladíci: Bittner? Něco jako Kreuziger, kliďas Vacek. A jsou další

Byla to jejich první Grand Tour, taková cyklistická maturita. Pavel Bittner a Mathias Vacek zvládli třítýdenní španělskou Vueltu na výbornou. A při tom ukázali světu, že česká cyklistika má nástupce po Romanu Kreuzigerovi, Zdeňku Štybarovi a dalších. Ani jimi by to ale nemělo končit. Jsou tady skvělí junioři, kteří zaujali skauty větších týmů, a může je čekat zářná budoucnost.

Najít nového Pogačara, to je asi snem každého skauta objíždějícího závody juniorů. A už sedmnáctileté kluky lanaří minimálně do development týmů, jakýchsi farem sestav velkých jmen. Jako si třeba v roce 2020 současný Lidl-Trek zajistil služby velkého českého talentu Mathiase Vacka. Vždyť i samotného Tadeje Pogačara ulovil tým UAE Emirates do hlavního celku z kontinentální Lublaně (3. divize), když bylo budoucí slovinské hvězdě dvacet let.

Také Pavel Bittner, vítěz jedné etapy na letošní Vueltě, se do kategorie World Tour, tedy té nejvyšší třídy, propracoval přes development tým současného celku dsm-firmenich-PostNL. Výkony Bittnera (1., 2., 5., 6. příčka v etapách na Vueltě) a Vacka (2x 2., 4., 6., 7.) překvapily, ovšem nikoli někdejšího kouče české reprezentace Tomáše Konečného. S oběma objel řadu závodů juniorů, kde vyčnívali. „Už několikrát jsem říkal, že to jsou dva klenoty české cyklistiky, které se prosadí i v nejvyšším patře závodů. A myslím, že tohle byl jenom předkrm,“ říká.

Výhry už od kadetů

Už první společná akce prý naznačila, co mu prochází pod rukama. „Ještě v kadetech jsme byli v Srbsku na etapáku a oni skončili první a druhý v celkové klasifikaci. Vyhráli jsme úplně všechno. A to byli tehdy šestnáctiletí,“ vzpomíná trenér.

V případě obou závodníků ze stejného ročníku 2002 bylo už brzy patrné, že mají talent. „Pavla znám od žáčků díky tomu, že jsem závodil s jeho tátou, a už tam ukazoval, že na českém rybníčku převyšuje ostatní. A stejně tak Mathias. To je univerzální sportovec, měl úspěchy i v běhu na lyžích, kde byl mistrem republiky, ale pak si vybral kolo,“ potvrzuje Konečný.

Bittner a Vacek toho mají hodně společného, ale současně jsou každý zcela jiný, v zaměření i svými povahami. O Vackovi se ví, že je spíš flegmatik, nic moc si nepřipouští k tělu, což mu možná pomáhá právě k tomu se skvěle pohybovat ve vrcholovém sportu. „A když už toho má dost, jde na ryby,“ připomíná Konečný.

Bittner naopak nad závody víc přemýšlí. „Je na něm vidět, že před startem, když ví, že může uspět, nervozita trochu je. Ale na to, jaké měl úspěchy už od juniorů a i teď, je pořád klučina, který zůstal strašně na zemi. Na nic si nehraje, má obrovskou pokoru, nechá si poradit.“

Jelikož jsou narození ve stejném roce, prošli si společně řadou závodů. „Musím říct, že je mezi nimi velká chemie. Možná je to i tím, že si tolik nelezou do zelí. Na reprezentačních akcích se vždy vzájemně podporovali. Mathias je trochu lepší v kopcích, takže celková klasifikace vždycky vyznívala pro něj, a Pavel mu pomáhal. Pak byly etapáky pro Pavla, kde se končilo spurtem, tam zase Mathias pomohl jemu, byť sám je hodně rychlý závodník,“ vypráví trenér.

Bude top 10 na Grand Tour?

Teď už ve svých týmech plní každý svou roli. Bittner je spíš rychlejší jezdec, i když ne ryzí sprinter. A tak by to u něj mělo být i v budoucnu. „Bude asi na jednorázovky a dojezdy skupin. Je otázka, jak daleko se dostane, jestli bude spíš klasikářský jezdec, který bude schopný přejet nějaký kopec a zůstat s 50 lidmi do závěrečného sprintu, to je otazník Ale tím, že to letos prolomil, začal vyhrávat, myslím, že bude mít prostoru mnohem víc a bude to jenom na něm,“ říká Roman Kreuziger, nejúspěšnější český cyklista na podnicích Grand Tour.

V případě Vacka to vidí spíš na celková pořadí na kratších etapových závodech. „Nechali ho hodně zhubnout, což je na něm vidět. Ale tři týdny… Spíš bych viděl, že může být něco jako Sonny Colbrelli, Wout van Aert, že přejede kopce, a umí zaspurtovat. A k tomu má dobrou časovku,“ myslí si Kreuziger.

Což ostatně také potvrzuje i Vacek po absolvování premiérové Grand Tour. Utkávat se v kopcích s Pogačarem, Rogličem, Vingegaardem a podobně, na to se moc necítí. „Ještě jsme se nebavili, že bych jezdil na celková pořadí na Grand Tour. Fyzicky jsem stavěný jinak než vrchaři z jiných týmů a měl bych to neskutečně těžké, abych tam mezi nimi byl. Takže to vidím spíš na etapy,“ slibuje Vacek.

Něco jako Kreuziger

V dalších letech bychom se ale mohli dočkat po Janu Hirtovi dalšího jezdce na celková pořadí na největších cyklistických akcích. Takovým by mohl být čerstvě osmnáctiletý Pavel Šumpík, závodník Roman Kreuziger Cycling Academy. „To je něco podobného jako Mathias Vacek, Pavel Bittner. Je tady u nás určitě odskočený od ostatních, je to obrovský talent,“ tvrdí Konečný.

Rodáka z Pardubic si vyhlédl zahraniční development tým už loni, kdy byl prvním rokem junior. A letos, kdy si připsal pět vítězství v časovkách, tři celkové výhry na menších etapácích a k tomu pódia na významných etapových podnicích v zahraničí, se prý ozvaly další celky zvučných jmen.

„Určitě je to velký talent. Nechci, aby na něj byl teď nějaký tlak, ale je to závodník, ve kterém vidím trochu sebe. Je dravý a současně klidný. Pochází z rodiny, kde rodiče na něj netlačí, je slušně vychovaný, takže je nohama na zemi. Pevně věřím, že mu to teď klapne na velkých akcích, aby měl placku,“ přidává se Kreuziger.

Mladý cyklista má v tuto chvíli skvělou postavu na jezdce na celková pořadí. Je vysoký 182 cm a váží 63 kg. „Je hubený, vysoký, umí se složit na časovky a má výhodu váhy, že s ní v pohodě přejede dlouhé kopce. Navíc má skvělou regeneraci. Společně s Vackem a Bittnerem by to mohl být jeden z nástupců české cyklistiky. Ovšem bude to chtít čas,“ přemítá šéf Šumpíkovy současné stáje, který má s talentem velké plány.

„Má teď podepsané na dva roky do development týmu. Ale doufám, že třeba ještě v roce 2027 budu v Bahrain-Victorious, a že ho tam stáhneme.“

Pavel Šumpík

Narozen: 11. září 2006 (18 let)

11. září 2006 (18 let) Tým: Roman Kreuziger Cycling Academy

Roman Kreuziger Cycling Academy Letošní výkony: juniorský mistr ČR v časovce i silničním závodu, 4x 1. místo v časovce, celkově v etapových závodech - 3x 1. místo, 1x 2. místo, 3x 3. místo.

juniorský mistr ČR v časovce i silničním závodu, 4x 1. místo v časovce, celkově v etapových závodech - 3x 1. místo, 1x 2. místo, 3x 3. místo. Očima Kreuzigera: Přišel z cyklokrosu a jezdil i biky, takže je všestranný. Na silnici jsme v něm viděli potenciál. Loni se oťukal, získal zkušenosti, občas zajel výsledek. Letos už to bylo úplně jiné. Může to dotáhnout daleko. V žebříčku je pravidelně do pátého místa, a takoví kluci většinou jdou k profíkům a většinou z nich něco je.

Kryštof Král

Narozen: 3. července 2006 (18 let)

3. července 2006 (18 let) Tým: Grenke-Auto Eder (farma Red Bull-Bora-hansgrohe)

Grenke-Auto Eder (farma Red Bull-Bora-hansgrohe) Letošní výkony: 3x výhra v etapách, 1. místo na Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo, 2. a 3. místo v bodovací soutěži na menších etapácích.

3x výhra v etapách, 1. místo na Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo, 2. a 3. místo v bodovací soutěži na menších etapácích. Očima Konečného: Výborný spurter. Teď na Grand Prix Rüebliland vyhrál etapu. Ale letošní sezonu začal zraněním, měl problémy s koleny, do sezony vstoupil později než před rokem. Takže než se dostal do formy, měl výpadek. Je houževnatý, má ohromný tah na bránu, a když ví, že je to ten den, kdy může uspět, dokáže se prosadit.

Petr Kelemen