Hvězdný Sagan exkluzivně: jak vnímá Čechy a proč dělá show pro diváky

Jak moc využíváte i psychologii při svých výhrách? Někdy vaši soupeři působí dost zdeptaně, zatímco vy si, alespoň to tak vypadá, závod užíváte.

„Dřív jsem byl před každým závodem ve stresu. Samozřejmě jsem vždy chtěl dosáhnout co nejlepšího výsledku a bál jsem se, zda to zvládnu. Teď si myslím, že je nejlepší na to vůbec nemyslet, nestresovat se. Když se postavím na startovní čáru, tak myslím na jedinou věc: vydat ze sebe všechno a odjet závod nejlépe, jak dokážu. Je mnoho faktorů, které v rámci závodu neovlivníte, takže je lepší se jimi neznepokojovat. Zůstávám tedy v klidu. Do závodu dám sto procent svých sil a tím přijmu i jeho výsledek, i když se od očekávání může lišit.“



Sportovní ředitel vašeho týmu Ján Valach nedávno v jednom rozhovoru prohlásil, že byste bez používání vysílaček během závodu měl možná o 50 vítězství víc díky šikovnosti a inteligenci. Jak vnímáte vysílačky vy? Měl byste raději cyklistiku bez nich?

„To je od Jána hezké. Názorů na používání vysílaček při závodech je spousta. Někteří tvrdí, že by cyklistika byla bez vysílaček víc vzrušující, jiní si myslí, že by to tak velký rozdíl nebyl. Všechno, včetně sportu, se vyvíjí. Všude vidíme více nových technologií. Možná je to jen součástí tohoto vývoje.“



Čeho byste chtěl docílit letos na Tour de France?

„Veřejnost, stejně jako můj tým, by si nepochybně přála, abych si zajistil svůj šestý zelený trikot a třeba i pár etap. Tour de France je nejprestižnější a nejkomplexnější závod sezony. Má nejvíce pozornosti ze strany médií a očekávání týmů a sponzorů jsou ohromná. To každému jezdci dodává mimořádnou motivaci, a závod se tak stává velmi urputným soubojem. Jednoduché to tedy určitě nebude. Tvrdě trénuji a připravuji se, abych dokázal na Tour de France nastoupit v co nejlepší formě. Každý den rozhodně pojedu tak dobře, jak to jen dokážu.“



Máte ještě v mysli loňskou diskvalifikaci z Tour? Jak vůbec reagujete ve chvíli, kdy cítíte křivdu?

„Moje diskvalifikace z Tour de France už je minulostí. Už je to za mnou a nemyslím na to. Jak vždy říkám: Nemá cenu se zabývat věcmi, které už se staly, změnit je nemůžete. Je třeba se soustředit na to, co přijde.“