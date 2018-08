Štybar se vzdal Vuelty a chystá se na MS: Pojedu tam na Kreuzigera!

Na evropském šampionátu měl český tým smůlu. Jako jediný dojel do cíle na čtyřiadvacátém místě Zdeněk Štybar, který hned den poté nastoupil do etapového závodu BinckBank Tour v Nizozemsku. A předvedl, že je ve skvělé formě. To chce dokázat i na dalších závodech. Na mistrovství světa na konci roku ale hodlá pomoci kolegovi a kamarádovi Romanu Kreuzigerovi.



Jak jste spokojený J s vystoupením na BinckBank Tour?

„Je sice hezké, že jsem byl třikrát třetí, ale radši bych to vyměnil za jedno první místo. Každopádně jsem rád, že jsem zase mohl bojovat o vítězství. Forma je, dobře jsem potrénoval a zajel. Takže teď mám dobrý základ ke zbytku sezony.“

Dá se tedy říct, že vám to vlilo krev do žil před dalšími závody?

„Jo, určitě. Už proto, že jsem od Gira dlouho pořádně nezávodil. Jel jsem v té době pouze mistrovství republiky. Vždycky je otázkou, jak na to bude tělo reagovat. Teď jsem spokojený, že jsem v těžkých etapách takhle fungoval. A hlavně nebylo vůbec jednoduché to zkombinovat s mistrovstvím Evropy. Jeden extra těžký závod plus přesun, to opravdu nebylo úplně ideální. Ale myslím si, že bych konec konců BinckBank Tour celkově stejně nevyhrál, takže jsem zpětně rád, že jsem takové rozhodnutí udělal.“

Tím ale váš program nekončí.

„V sobotu odlétám do francouzského Plouay. To je další závod, který by mi měl sedět. Takže se tam těším a zase se pokusím o vítězství.“ (usmívá se)

Na Vueltu nepojedete, proč? Je to rozhodnutí vás, nebo týmu?

„Tak trochu všech. Startoval jsem na Giru a teď raději pojedu jednorázovky než ještě Vueltu.“

Jak se těšíte a připravujete na mistrovství světa, které bude letos v Innsbrucku?

„Chystám se, ale letos chci hlavně pomoci Romanu Kreuzigerovi, jenž tam má největší šanci na úspěch. Loni pomáhal on mně a letos chci pomoci já jemu.“

Mimochodem, co říkáte na to, že Roman Kreuziger změnil stáj?

„Přišlo mi trošku škoda, že nezůstal tam, kde byl. Protože pro tým Mitchelton-Scott udělal hodně, nicméně takhle to prostě v cyklistice bývá. Vše se samozřejmě točí kolem budgetu, a pokud už na něj neměli rozpočet… Ale myslím si, že tým Dimension Data je pro něj dobrým rozhodnutím. Bude lídrem ve spoustě závodů a bude moci dál bojovat.“

A jak vnímáte tento tým?

„Vyvíjí se každým rokem, jde to jenom nahoru. Myslím, že teď nabrali spoustu dobrých kluků a Roman se svými zkušenostmi jim určitě pomůže v dalším rozvoji.“

Zažil jste teď rychlé přesuny. Nejdřív z mistrovství Evropy v Glasgow na BinckBank Tour v Nizozemsku, pak po závodech za rodinou...

„Jo jo, teď jsem byl s rodinou na Mallorce, ale už odlétáme zpátky do Belgie. Snažím se být s rodinou v rámci možností co nejvíce. Nicméně už v sobotu mě čeká zmiňovaný let do Plouay.“