Obří skok v Kanadě? Hlavně nesahej na brzdy! Bařák s Kosíkem točili Kripl Trip | iSport.cz

Daniel Bařák z Těrlicka přišel o nohu už ve dvou letech, když v kukuřici nešťastně narazil na kombajn. Kamarádi a známí mu neřeknou jinak než Pahýl, jakákoliv sportovní výzva je pro něho motivace. Sbíral medaile v minikárách, závodně plaval s paralympioniky, v terénu na kole předvádí neskutečné kousky. Díky charitativnímu projektu Saves Help, který s brankáři rozjel Šimon Hrubec, se pustil i do para hokeje.

Michal Kosík z Plzně závodil na kole odmalička, při jednom exhibičním sjezdu ve sněhu si po pádu zhruba z osmi metrů polámal páteř a zůstal na vozíku. „Jezdecká chyba, dopadl jsem na rám kola a bylo vymalováno,“ popisovat Kosík. „Zlomená páteř (TH8-9), osm žeber a jako bonus díra v plíci. Život se mi obrátil o sto osmdesát stupňů, musel jsem ho začít znovu a trochu jinak.“

Společně s parťáky ze Zlína si Kosík podle svého vlastního plánu sestavil speciální čtyřkolku, které ve zkratce říká BPV - bike pro vozíčkáře. A dál se na ní spouští z kopců a divokých sjezdů. Společně s Danem Bařákem si splnili sen o ježdění v kanadském Whistleru.

„Whistler je mekka mountain bikingu, tam to před lety všechno začalo,“ říká Bařák. „Chtěli jsme zažít atmosféru kultovního místa, vyzkoušet si legendární tratě a skoky. S penězi nám pomohli i fanoušci ve veřejné sbírce, díky tomu jsme mohli vzít i dva kluky z Fullface Productions a natočit o všem parádní dokument.“

Bařák s Kosíkem byli v Kanadě minulý rok na přelomu srpna a září. „Nádherné tři týdny, předčily veškerá má očekávání,“ líčí Bařák. „Potkali jsme se s Tomášem Procházkou, českým emigrantem, který většinu tratí ve Whistleru budoval. Bydleli jsme i u něho v garáži, o to větší kouzlo akce měla. Vyzkoušeli jsme si řadu parádních tratí. Michal na čtyřkolce, já na kole. Materiál dostal pořádně zabrat, defektů a ulomených šroubů byly hromady, ale my jsme naštěstí všechno zvládli bez zranění.“

Bařák si vyzkoušel i legendární skok přes koleje Train Gap. Rampa je devět metrů nad tratí, nájezdová rychlost je až 40 kilometrů v hodině. „Zvláštní pocit,“ přiznává otevřeně. „Letíte pár vteřin, pod vámi deset metrů díry, obrovský respekt. Ale musíte si věřit. A taky si hlídat správnou rychlost a vítr, protože je tam docela průvan a silné poryvy. Po dopadu jsem dole trefil pařez, zničil jsem pedál, takže jsem si to skočil jen jednou. Ale stejně to byl neskutečný zážitek.“

Oba byli nadšení i z nádherné přírody. Holýma rukama chytali lososy, kousek od městečka potkávali medvědy. „Viděli jste tady nasraného člověka? Já teda ne,“ trefně komentuje v dokumentu Kosík. „Co si tady usmyslíš, to tady můžeš dělat. To je super, ne? Je to asi nejvíc, co jsem kdy zažil.“