MS v silniční cyklistice ve Švýcarsku nebude. Ve hře má být Itálie | iSport.cz

Mistrovství světa v silniční cyklistice se letos v Aigle a Martigny neuskuteční. Švýcarská vláda prodloužila platnost opatření proti šíření koronaviru do 30. září, což organizátorům znemožňuje šampionát plánovaný v termínu od 20. do 27. září uspořádat. Původně platil zákaz masových akcí s účastí více než tisícovky lidí do konce srpna.