Věční rivalové Van Aert a Van der Poel zase proti sobě. Kdo ovládne cyklokros?

Wout van Aert vs. Mathieu van der Poel. Belgičan vs. Nizozemec. Dva věčné rivaly teď čekají další cyklokrosové souboje

Tihle dva se moc dobře znají už od juniorských let. Souboje mezi Woutem van Aertem a Mathiuem van der Poelem už tehdy dodávaly šťávu cyklokrosovým kláním. A nyní je to tady zase. Navíc se nepotkávají už jen v bahnitém terénu, ale i na silnici. Naposledy při vyvrcholení klasiky Kolem Flander, kterou těsně ovládl MVDP. Před Vánoci se potkají znovu při cyklokrosu.

Pozdraví se, pogratulují si, ale kamarádství mezi nimi nehledejte. Není se moc čemu divit. Belgičan Wout van Aert a Nizozemec Mathiue van der Poel svádí bitvy na kole už dlouhá léta. Bylo jim teprve 17, když se potkali na juniorském mistrovství světa v belgickém Koksijde. Výsledek? Světovým šampionem se stal Van der Poel o osm sekund před Van Aertem.

Podobných soubojů najdete v jejich společné cyklokrosové historii celou řadu. Přihlíželi jim i čeští fanoušci v Táboře, když na mistrovství světa v roce 2015, ač oba ještě věkem spadali do kategorie do 23 let, ovládli elitní závod. Opět ve stejném pořadí. To se pak prohodilo třeba na MS 2017, o rok později byl Belgičan první a jeho nizozemský rival třetí. A takto jejich souboje pokračují až do současnosti. Tím prvním cyklokrosovým v této sezoně má být 20. prosince závod Světového poháru.

LETOŠNÍ VÝSLEDKY V CYKLOKROSU WOUT VAN AERT MATHIEU VAN DER POEL SP v Táboře - 3. místo

X2O Badkamers Trofee - 3. místo

Superprestige Boom - 4. místo ještě nezávodil

V minulém ročníku toho Van Aert moc nenajezdil, protože se zotavoval po vážném zranění z Tour de France 2019. A tak se na jejich první měření sil už těší. „Doufám, že budu schopný do tohoto duelu vstoupit, přeci jen už je to dlouhá doba, kdy jsem v cyklokrosu závodil na top úrovni. Mathieu je po technické stránce velmi silný, což je v krosu obrovská výhoda. Ale v minulosti jsem byl schopný ho porážet, tak doufám, že budu i v budoucnu,“ prohlásil nedávno mistr světa z let 2016-2018.

Soupeřových kvalit si je velmi dobře vědom. „I když budu mít dobré nohy, bude obtížné se mu přiblížit. Ale to neznamená, že bych to předem vzdával,“ dodal vítěz dvou etap na letošní Tour de France. Před jeho výkony a výsledky, ke kterým patřilo i druhé místo na silničním mistrovství světa a také pomoc lídrovi jeho týmu Jumbo-Visma Primoži Rogličovi na Tour, musel každý smeknout.

Jenže při vzájemném měření sil s Van der Poelem při klasice Kolem Flander byl Belgičan těsně poražen. „Kdybych si měl vybrat závod, na který nerad vzpomínám, byly by to Flandry, protože vítězství bylo tak blízko,“ vyznal se Van Aert.

To Nizozemec moc nemá v oblibě, když lidé srovnávají jejich výkony na silnici a předhazují mu Belgičanovy skvělé výkony na Tour, na které on zatím nestartoval. „Někdy to nedává smysl. To, co Van Aert předváděl na Tour – jízda před někým jiným – není můj cíl. Ani nevím, jestli bych mohl. Ale dokud jsem nejel Tour, takováto srovnání nemají smysl,“ pronesl vnuk legendárního Raymonda Poulidora. „Nikdo neříká, že by se měl teď předvést na horském kole. Každý jsme si zvolili jinou cestu. Zaměřil se na silnici, ale já jsem to udělal jen částečně, protože se pořád chci věnovat horskému kolu. Každopádně jsme si ale oba za mnohé vděční. S Woutem se děláme vzájemně lepšími a populárnějšími, toho jsem si vědom,“ připustil Van der Poel.

Srovnání napříč disciplínami, kdy má zatím stále každý jiné cíle, v tuto chvíli opravdu moc smysl nedává. Ale srovnávat je v cyklokrosu bude opět možné. V rámci jejich souboje v počtu titulů mistra světa je to zatím remíza 3:3, ale to se může na konci ledna změnit. Je však třeba si uvědomit, že za dobu, kdy se tihle dva soustředili i na další cyklistická odvětví, vyrostli jim v cyklokrosu další soupeři.