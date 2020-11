Experti hodnotí Čechy i Sagana: Černý prorazil, kdo je smolař roku?

Jak se vedlo českým cyklistům? Experti hodnotí • FOTO: koláž iSport.cz Byla to naprosto jiná sezona, než jakou kdy kterýkoliv cyklista zažil. Než došlo na hlavní jarní klasiky, zastavil celý svět koronavirus. Ty nejdůležitější závody se pak odjely během tří měsíců, končilo se až 8. listopadu. Jak si se všemi komplikacemi, které letošní rok přichystal, poradila česká cyklistická špička a slovenská superstar Peter Sagan? Deník Sport vám přináší zhodnocení řečí čísel i expertů Petra Benčíka a Tomáše Konečného (reprezentačního kouče).

JOSEF ČERNÝ Věk: 27 let Tým: CCC Počet závodů v sezoně: 15 (etapové závody jsou brány jako jeden) Počet nedokončených závodů: 2 Podniky Grand Tour: Giro d´Italia Vítězství: 3 (MČR - individuální časovka, Tour Poitou-Charentes - 3. etapa časovka, Giro d´Italia – 19. etapa) Z dalších výsledků: Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (14.-15. 2.) 2. místo celkově, MČR (22. 8.) 10. místo, Tour Poitou-Charentes (27.-30. 8.) 2. místo celkově, Giro d´Italia (3.-25. 10. World Tour) 5. místo, 2x 6. místo – individuální časovka Hodnocení expertů Petr Benčík: Krásná sezona, jemu paradoxně možná malinko pomohla koronakrize. Dokázal se prosadit v časovkách a samozřejmě v úniku na Giru, který byl skvělý. Konečně mu to jeho bouchání na vrata přineslo ovoce. Pepa se strašně snaží, dře, maká na tom. Tak jak si to vydřel z Hradce do balíku, se teď snaží dřít ve World Tour. Je tam vidět obrovský kus práce a je hrozně těžké v tuhle chvíli se tam udržet. Jednoznačně letos z české enklávy nejvýraznější jezdec. Tomáš Konečný: Na to, jak byla sezona pro všechny složitá, Pepovi vyšla excelentně. Stačí se podívat na jeho výsledky. Na mistrovství světa to sice mohlo být lepší, ale kvůli koronaviru mu tam chyběl jeden závod na rozjetí. Asi se pak spíš na MS rozjel na Giro (úsměv). Tam ukázal, že patří do časovkářské světové špičky. I v etapě, která se mu podařila vyhrát, si myslím, že to opět bylo díky jeho časovkářským schopnostem. Bylo to o kvalitách, které Pepa měl, a to si myslím, že mu zaručilo budoucnost. Josef Černý vyhrál etapu Gira • Foto Fotobanka Profimedia

JAN HIRT Věk: 29 let Tým: CCC Počet závodů v sezoně: 10 Počet nedokončených závodů: 1 Podniky Grand Tour: Tour de France, Vuelta a España Vítězství: 0 Z dalších výsledků: Tour de l´Ain (7.-9. 8.) 10. místo v 2. etapě, Tour de France (29. 8. – 20. 9. World Tour) 19. místo v 15. etapě Hodnocení expertů Petr Benčík: Týmy samozřejmě o něm ví, jaký je vrchař, ale výsledkově letos není co hodnotit, tam to bylo špatný. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale jeho největší výsledek sezony je, že má podepsáno na další dva roky. Přečkal naprosto krizový okamžik, což je velký úspěch. Hirťák má pořád smůlu, jako letos se zraněním ruky krátce před Tour, na kterou ladil. Ale jestli něco nepředvede, bude to mít složité. Tomáš Konečný: Měl to strašně těžké, protože koronavirus mu překazil původní plány. Pak problémy týmu, čímž je psychika závodníka narušená. Ale i tak myslím, že tohle období Honza zvládl a přijel na závody dobře připravený. Na Tour de l´Ain jezdil v kopcích s těmi nejlepšími. Pak ale přišel pád, zranění zápěstí a velké omezení. Na Tour už mu potom chyběly závodní kilometry. Pro tyhle typy závodníků je těžké se do sezony vpasovat. Když nezávodíte, pak přijde zranění, zase nezávodíte a pak přijedete na Tour de France. Ale i když z toho nebyl žádný super výsledek, ukázal, kde je jeho síla a že pokud bude příští sezona v pohodě, mělo by to být lepší. Bude mít novou motivaci, nový tým. Český cyklista Jan Hirt • Foto Pavel Mazáč (Sport)

ROMAN KREUZIGER Věk: 34 let Tým: NTT Počet závodů v sezoně: 11 Počet nedokončených závodů: 3 Podniky Grand Tour: Tour de France Vítězství: 0 Z dalších výsledků: Paříž - Nice (8.-15. 3.) 24. místo celkově Hodnocení expertů Petr Benčík: To je další smolař roku. Roman je typ jezdce, který závodí na výkonnost. Což je nejcennější, ale také nejtěžší způsob, jak se prosadit. Znamená to, že závodí ve chvíli, kdy všichni jedou na doraz a odpadají, zůstávají jen ti nejlepší. Není žádný klasikář, únikář, viz. Thomas de Gendt, který odjíždí a vyhrává. Tohle Roman vůbec neumí. To znamená, že to vždycky měl nejtěžší. A to je pak hrozné v sezoně, kdy nemůže pořádně trénovat. Letos to bylo dané covidem, nikdy se nedostal do formy, kterou by potřeboval, aby pak přijel na závod a patřil výkonnostně mezi třeba deset nejlepších. Tím pádem sezonu může odepsat a bohužel následek je to, že už nebude jezdit ve World Tour. Tomáš Konečný: To je úplně jak přes kopírák jako Honza Hirt. Roman má celou kariéru nastavenou takhle: předem naplánované soustředění, závodní vrcholy atd. Vždycky se dokázal připravit na svůj vrchol, kde měl pokaždé výbornou formu. Je už v zajetém stereotypu, kdy intenzita a rozjetí přichází se závody a na tréninku je to komplikovanější. U mladších závodníků je to něco jiného, tam tělo reaguje jinak než u Romana. On se potřebuje v klidu rozjezdit na jaře, pak si zajet závody v dubnu, odpočinout si, jet Tour. Takže mu sezona nesedla. Závodníky na celkové pořadí tohle semlelo. Roman Kreuziger byl v nominaci NTT na Tour • Foto Profimedia.cz

ZDENĚK ŠTYBAR Věk: 34 let Tým: Deceuninck-Quick Step Počet závodů v sezoně: 16 Počet nedokončených závodů: 1 Podniky Grand Tour: Vuelta a España Vítězství: 1 (Vuelta a San Juan – 6. etapa) Z dalších výsledků: Strade Bianche (1. 8. – World Tour) 6. místo, Milán – San Remo (8. 8. – WT) 19. místo, MČR silniční závod (22. 8.) 2. místo, Vuelta a España (20. 10. – 8. 11.) 3. místo ve 14. etapě Hodnocení expertů Petr Benčík: Štyby je pořád v situaci, že má punc top závodníka, ale stále nemá top výsledek, třeba vítězství na Paříž – Roubaix, Flandrech a podobně. Samozřejmě má skvělé výsledky, ale zase další borec, který to v této bláznivé sezoně trochu odnesl. U něj je to podle mě dané tím, že je typ, který se zlepšuje maximální intenzitou na závodech. Jaro bylo dobré, ale potom se v tom plácal jako všichni. Obecně ty kluky kritizovat za tuhle sezonu, to musí mít člověk odvahu. Tomáš Konečný: Štyby je klasikář, jiný typ, než Honza s Romanem. Samozřejmě byl nějaký výpadek, zastavená sezona, ale Štyby se připravoval na druhou půlku, hlavně na Tour. Na mistráku to ukázal. Pak ho ale zranění vyloučilo na poslední chvíli z Tour, najednou byl tři týdny bez kola, jen lehce se vozil. Kdyby tohle nebylo, myslím, že by na klasikách ostatním dost zatápěl. Prokázal to i na Vueltě, jak se postupně rozjel, tak útočil na etapu. Ale jinak si myslím, že závodníci na jednorázovky to asi mají trošku jednodušší, než ti etapoví. Zdeněk Štybar na Vueltě • Foto Profimedia.cz

PETR VAKOČ Věk: 28 let Tým: Alpecin-Fenix (2. divize) Počet závodů v sezoně: 16 Počet nedokončených závodů: 3 Podniky Grand Tour: - Vítězství: 0 Z dalších výsledků: Czech Tour (6.-9. 8.) 9. místo celkově, MČR silniční závod (22. 8.) 3. místo, Kolem Lucemburska (15.-19. 9.) 9. místo celkově, Paříž – Tours (11. 10.) 6. místo Hodnocení expertů Petr Benčík: U něj probíhala rekonvalescence z obrovského zranění. Takže klobouk dolů, že vůbec jezdí na kole, a takhle. Podobný případ je i Froome. Ono to vypadá, že se někde rozbil, dal se do kupy a bude jezdit. Ale on byl zraněný tak, že se nevědělo, jestli vůbec bude jezdit, a to samé je Vako. Myslím, že ti kluci potřebují dlouhý čas, aby se po malinkých krůčcích vrátili do původní formy. Vako už ukazuje slušné výsledky. Bylo vidět, že tam je, že se pere, chce něco předvést, vyhrát, ale podle mého potřebuje ještě chviličku, aby dokázal, jestli se plnohodnotně vrátil, nebo ne. Výsledkově není moc co hodnotit, ale super, že má smlouvu ještě na další rok. Příští sezona je pro něj ale naprosto zásadní v tom, že buďto něco předvede, ať už výkonnostně, nebo výsledkově. Pokud ne, bude to kluk, který bohužel měl smůlu. Tomáš Konečný: Měl svoji standardní sezonu. Tým neměl závodní program, na který byl zvyklý v minulosti. Uvidíme, jaký bude příští rok, kdy by měli jet už i Tour de France. Petr Vakoč jako posila stáje Alpecin-Fenix • Foto Alpecin-Fenix