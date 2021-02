Sagan uvízl na Kanárských ostrovech, měl pozitivní test na covid

Slovenská cyklistická superstar byla na Kanárských ostrovech několik týdnů na tréninkovém kempu se svým bratrem Jurajem a dalším Slovákem Erikem Baškou (všichni jezdci týmu Bora-hansgrohe).

„V místní laboratoři jsme všichni tři podstoupili 29. ledna PCR testy, abychom mohli letět zpět domů. Bohužel, všechny tři naše testy na COVID-19 byly pozitivní,“ popsal Sagan na Instagramu. Současně ale své fanoušky uklidnil.

„Všichni se cítíme dobře, ale samozřejmě od obdržení zprávy zůstáváme v karanténě. Od té chvíle máme naprostou podporu celého týmu, rád bych poděkoval našemu manažerovi Ralphu Denkovi a celému lékařskému týmu. Ačkoliv jsme stovky kilometrů daleko a v izolaci, máme pocit, jako kdybychom byli vedle nich.“

Na ostrovech budou muset všichni tři zůstat až do dalších testů a jejich negativního výsledku. „Jsme pod dohledem a zůstaneme tady, dokud to bude nutné. Doufejme, že náš příští test už bude negativní a budeme moci znovu co nejdříve začít trénovat tak, jak jsme to měli v plánu,“ dodal šestinásobný majitel zeleného trikotu z Tour de France.

Poté, co budou výsledky dalších testů negativní, projdou podle vyjádření týmu všichni tři ještě dalšími zdravotními prohlídkami, než znovu začnou plně trénovat a závodit.

Největší potíží je karanténa a „uvěznění“ na Kanárských ostrovech pro Bašku, který je na soupisce německého celku na Tour de la Provence, která začíná 11. února. Saganův závodní program by měl odstartovat 27. února belgickou klasikou Omloop Het Nieuwblad.

„Načasování není ideální, ale na druhou stranu, není dobrý čas pro to nakazit se touto nemocí. Peter byl a je motivovaný do další sezony. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější, že žádný z nich nevykazuje závažné symptomy,“ řekl šéf týmu Denk.