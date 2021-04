Vakoč o Van der Poelovi: Rivalita s Van Aertem? Nafouklá. Chceme vyhrávat

Když předloni přestupoval, ani mu nevadilo, že je to do druhodivizního týmu. Petr Vakoč totiž jezdí za Alpecin-Fenix s jednou z největších hvězd současné cyklistiky Mathieum van der Poelem. Jaké to je dělat domestika takovému talentu a jak on práci parťáků oceňuje? „Je si vědom toho, že potřebuje čím dál silnější tým, že bez toho to nejde,“ řekl Sportu český jezdec. Prozradil i to, jak se Van der Poel chová mimo závody.

Měli spolu jet nedělní závod Kolem Flander, Petr Vakoč ale nakonec tento monument vynechá. To Mathieu van der Poel na něm bude obhajovat podzimní vítězství. „Ve středeční klasice na tom nebyl dobře, takže si bude chtít spravit chuť. Je v super formě, nemyslím, že bude mít dva špatné závody za sebou,“ láká Čech na sledování jednoho z nejznámějších belgických závodů. Řekne někdy nizozemský šampion do vysílačky, že nemá svůj den. Jak se to má s jeho rivalitou s Belgičanem Woutem van Aertem? A jaké úkoly plní český cyklista?

Závod Kolem Flander jste měl původně v plánu, nakonec na něm ale nestartujete. Předchozí klasiku E3 Saxo Bank Classic jste nedokončil. Je to kvůli nějakému zranění, nebo jaký je důvod?

„Kvůli zranění ne. Na E3 jsem měl problémy s kolem a než jsem to vyřešil, byl jsem už mimo závod. Byl tak rychlý a náročný, že se s tím už nedalo nic dělat. Nicméně už před tím, než jsem měl technické problémy, jsem se necítil úplně nejlépe. Nebyl jsem schopný předvést svůj standardní výkon. I to byl důvod, proč jsem se do finální sestavy na Flandry nevešel.“

Necítil jste se dobře jen na této jedné klasice, nebo jde o celkovou únavu? Máte na kontě na začátku sezony už 15 závodních dní.

„Po Tirreno - Adriatico jsem měl týden, kdy jsem byl hodně unavený. Na Milán - San Remo jsem pak nebyl úplně ve své standarní formě. Byla to kombinace lehkého nachlazení po Tirrenu, kde v jedné z posledních etap bylo opravdu příšerné počasí, a pak i celkovou únavou ze závodu. Plus ještě na jaře trpím na alergie. Po Tirrenu mi trvalo tak týden, než jsem se dal do kupy. Před E3 jsem se sice cítil líp, ale nebyl jsem ještě v top kondici.“

Monument Kolem Flander je pro váš tým Alpecin-Fenix specifické tím, že Mathieu van der Poel obhajuje vítězství z loňského podzimu. I když s ním asi jdete do každého závodu s tím, že ho jedete vyhrát, že?

(usměje se) „Určitě. Zatím jedeme každý závod vyhrát, a to nejenom s ním. Mentalita týmu je taková, že se snažíme zvítězit pokaždé, jezdit vždy aktivně a vzít závod do svých rukou. A samozřejmě pokud je tam Mathieu, je to o tom, že máme jednoho z největších favoritů a je i na nás, abychom závod měli pod kontrolou. A když jde o menší závody, na těch můžeme jezdit víc útočně, i když nemáme toho top favorita. Určitě je a bude tlak na náš tým a najde se hodně týmů, které budou jezdit proti nám a budou dělat všechno pro to, abychom to měli těžké. S tím se určitě setkají i teď na Flandrech, takže bude těžké vítězství obhájit. Ale na druhou stranu závod bude hodně náročný a předpokládám, že to bude podobné jako loni a rozhodne se už dlouho před cílem, bude tam selektivní skupinka.“

V posledních závodech, které jste s Van der Poelem jel, to vypadalo, že jste jeden z jeho hlavních pomocníků. Je toto vaše role, být vepředu tak dlouho, jak jen to jde, pokrývat útoky ostatních?

„Je to tak. Tak nějak jsem doufal, že to bude i na posledních závodech. Na Strade Bianche se mi to povedlo, na Tirrenu jsme také byli spolu ve druhé etapě, ve které skončil těsně druhý za Julianem Alaphilippem. Pak jsem to bohužel nedokázal zopakovat na E3, kde jsem doufal, že budu moct být s ním vepředu v selekci. I proto teď Flandry nejedu. Ale na druhou stranu je tahle změna programu i fajn, protože se můžu líp připravit na Ardeny, zejména Brabantský šíp (v roce 2016 ho vyhrál) a Amstel Gold Race, kde mi tato role bude nejbližší. Tyto závody mám nejradši.“

Mezi závody asi moc času na trénink není že?

„To je pravda, takže i proto mi to teď prospěje. Měl jsem teď hodně závodů. Mezi nimi jsou sice relativně dlouhé pauzy, ale zase ne dlouhé natolik, aby člověk stihl něco odtrénovat. Z vlastní zkušenosti vím, že mi to moc nesvědčí, je pak pro mě složité si formu udržet. Takže z tohoto hlediska rozhodnutí týmu vítám. Přijdu sice o Flandry, na které jsem se těšil, ale budu moct být v lepší kondici na ardenské klasiky.“

Jak Van der Poel práci vás a dalších kolegů, kterou pro něj odvedete, oceňuje?

„Je si vědom toho, že potřebuje čím dál silnější tým.