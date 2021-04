Tour de France v Česku. Amatéři okusí atmosféru závodu, říká organizátor

Tour de France. Obrovský kolos putující, tedy většinou, během léta různými kouty Francie. Ohromná věc pro její aktéry, tedy proficyklisty, ale i pro fanoušky. Mnozí aktivní milovníci cyklistiky už jako diváci atmosféru okusili přímo u pověstných slunečnicových polí nebo na ikonických stoupáních. A jen tiše záviděli závodníkům, že mohou jet v pelotonu.

Nyní mají tuto možnost také. Alespoň částečně. Díky projektu l´Etape Czech Republic by Tour de France. „Jedná se o jednodenní akci, která funguje po celém světě a má za cíl přiblížit lidem, kteří nejezdí na top profesionální úrovni, zážitek z Tour de France. Protože zhruba 99,9 procent cyklistů se nikdy nepřiblíží tomu, že by mohli startovat na, jak my tomu říkáme, velké Tour de France. Tahle akce jim to má poskytnout,“ říká Tomáš Pravenec, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport.

Právě tato agentura má tříletou smlouvu s ASO, organizátorem Tour de France, a může tak do Česka alespoň částečně přivézt černožlutý kolotoč. „Obecně brand Tour de France neuvěřitelně táhne, je to pro lidi jedna ze tří nejzajímavějších nebo nejhodnotnějších sportovních značek. A těmito jednotlivými etapami, kam si může startovné koupit v podstatě kdokoliv, rozšiřují povědomí o značce. Snaží se hobby cyklistům nebo amatérům přiblížit pocit, že jedou Tour de France,“ dodává Pravenec.

Stejně jako všechny profesionální závody i tuto akci ovlivňuje současná koronavirová pandemie. V tuto chvíli se počítá s termínem 5. června. Může se však posunout na 28. srpna. Jasno má být na konci dubna. „Zatím je pro nás priorita červen, ale jsme připraveni i na variantu B. V jistých ohledech může být výhodnější druhá varianta,“ uvádí ředitel agentury.

V čem konkrétně by to mohlo být v srpnu lepší? „Jedna věc je sportovní program, který jsme si loni vyzkoušeli na Kole pro život, a víme, že jsme schopni uzpůsobit ho všem nařízením. Můžeme tedy postavit cyklisty na start, ale třeba bychom jim nemohli přinést kompletní zážitek spojený i s doprovodným programem, nemohli bychom přivítat fanoušky a podobně,“ vysvětluje Pravenec.

Ať už půjde o kterýkoliv termín, je stále možné se registrovat. Vybrat si můžete ze dvou variant tras. Dlouhá měří 126,4 km a krátká 87,5 km. Momentálně je přihlášeno 1750 účastníků. „Počítáme zhruba s dvěma tisíci účastníků na každou trasu. Tedy až 4000 závodníků. Ale musíme reagovat na povolený počet lidí, abychom stihli ve vlnách vše odbavit, což bychom byli schopni zhruba u tří tisíc. Ale vyhlížíme lepší zítřky a doufáme, že omezení bude co nejméně.“

Start a cíl závodu bude na pražském Strahově, kde bude i veškeré zázemí a doprovodný program. Cyklisté pak vyrazí z hlavního města do Berouna. „Pohybujeme se na území Prahy a Středočeského kraje. V jednom místě se krátká a dlouhá trasa rozdělují a obě varianty se potom vrací na Strahov. Není to jako na velké Tour, kde odstartujete v jednom městě a končíte v jiném. Tady se vracíte na stejné místo. Po cestě je důležitým partnerským městem Beroun, kde také plánujeme doprovodný program,“ doplňuje Pravenec.

Hlavním cílem organizátorů není jen uspořádat samotný závod, ale přiblížit Tour de France i českým divákům. „Generálním partnerem je Škoda Auto, takže po startu máme domluvené takzvané alegorické vozy, za kterými pojede náš peloton. A v obcích, kterými závod pojede, budou vytvořena fanouškovská místa, kde budou lidi fandit, obce mezi sebou budou soutěžit o to, kde byl největší rachot. Není to jen o tom, že můžete jet l´Etape a postavíte se na start, ale chceme dopřát lidem co největší zážitek, v rámci možností,“ říká ředitel agentury Petr Čech Sport.

Vítěz závodu pak samozřejmě při slavnostním vyhlášení dostane žlutý dres. Jen je zde pravidlo, že si ho na pódiu nesmí obléct, tak jako to dělají závodníci na Staré dámě.