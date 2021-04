V Lutychu slavil Pogačar: Cyklistický sen! Valverde v úniku čtvrtý

Pogačar ve finiši 107. ročníku slavného závodu po 259,1 km těsně porazil mistra světa Juliana Alaphilippea z Francie. „Vyvezl jsem se za Alaphilippem a díky tomu jsem měl dobrou rychlost. Je to neuvěřitelné, žiju si svůj cyklistický sen,“ radoval se Pogačar.

Třetí skončil další Francouz David Gaudu a čtvrtý Španěl Alejandro Valverde, který ve 41 letech usiloval o pátý triumf, kterým by vyrovnal rekordní zápis Eddyho Merckxe ze sedmdesátých let minulého století. Pátým členem skupiny uprchlíků, jež se zformovala v závěrečném stoupání 13 km před cílem, byl Kanaďan Michael Woods.

Vítězství bylo pro Pogačara náplastí za neúčast v středečním závodě Valonský šíp, do něhož nesměl celý jeho tým nastoupit kvůli pozitivním testům na covid-19 některých členů. „Byli jsme zklamaní, ale o to víc motivovaní dnes a jsme moc rádi, jak to dopadlo,“ dodal slovinský cyklista.

Alaphilippe projel v Lutychu cílem těsně druhý podruhé za sebou. Loni předčasně slavil a na pásce ho předstihl Slovinec Primož Roglič, Francouz byl nakonec kvůli omezení soupeřů ve spurtu přeřazen na pátou pozici. Obhájce Roglič dnes dojel s devítisekundovým odstupem třináctý.

Jediný český účastník Roman Kreuziger závod nedokončil.