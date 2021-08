Atmosféra Tour i pro Čechy: Jedinečný projekt L´Etape čeká premiéra

Mapa závodu L´Etape Czech Republic by Tour de France • L'Etape Czech Republic by Tour de France

Také jste si při sledování televizního přenosu slavné Tour de France říkali: Tu atmosféru bych chtěl(a) také někdy zažít? Jenže ne každý se může přímo do Francie ke slunečnicovým či levandulovým lánům vypravit.

Pokud oželíte hektary žluté či fialové barvy a chcete prostě jen vidět závodníky jedoucí v balíku pod hlavičkou Staré dámy, vidět žlutý dres, který dostává lídr závodu či trofeje, jež vždy v Paříži obdrží celkoví vítězové jednotlivých soutěží, nemusíte ani cestovat tak daleko. Stačí se v sobotu vypravit do Prahy či Středočeského kraje.

Žluto-černý závod v Česku

Svou premiéru dnes bude mít projekt L´Etape Czech republic by Tour de France, jehož hlavním cílem je právě přiblížit Čechům atmosféru největší cyklistické akce na světě a také si pod hlavičkou této věhlasné značky zazávodit. Jde o naprosto ojedinělou akci na českých silnicích, která je tak trochu něčím novým i pro samotné organizátory. „Nic podobného jsme nikdy nerealizovali, všechny naše ostatní projekty se odlišovaly v tom, že jsme se pohybovali na ohraničeném a uzavřeném hřišti. Teď jdeme na otevřené silnice. A musím říct, že mě samotného překvapilo, jak dlouho trvá získat veškeré potřebné souhlasy, jak dlouho jsme definovali trasy. Ale všichni se na to už moc těšíme,“ řekl šéf organizující agentury Petr Čech Sport David Trávníček.

Uzavřené silnice pro 1700 závodníků

Hlavní akcí tohoto projektu je samotný závod pro registrované účastíky. Těch bylo včera v poledne přes 1700 a mohli se přihlásit na dvě trasy. Delší měří 129,6 km, celkové převýšení, které na ní musí jezdci zdolat, je přes 1600 metrů. Její start i cíl jsou na pražském Strahově, odkud cyklisté vyrazí do Středočeského kraje. Na trať účastníci vyrazí v 9.45, v 11.00 pak startuje kratší trasa. Na té závodníci urazí 90,6 km s celkovým převýšením přes 1000 m. Předpokládaný dojezd vítěze obou tras do cíle je po 13. hodině.

Dopravní uzávěry v průběhu závodu

Kromě zaplacení startovného je po všech účastnících na kolech vyžadováno v dnešní době nezbytné potvrzení o bezinfekčnosti. Pak už jde hlavně o to, aby byli všichni dostatečně obezřetní, nepřeceňovali své síly a opravdu si užili atmosféru tohoto jedinečného závodu.

S ním je spojena také dočasná uzávěra některých komunikací. Jejich seznam najdete na stránkách projektu www.letapeczech.cz a na www.isport.cz.

Hvězdy na startu

Takový závod si nemohla nechat ujít jeho ambasadorka Martina Sáblíková, která už toho na kole najezdila hodně. „Tour de France je jedna z největších sportovních událostí a já ji hrozně ráda sleduji. Jako rychlobruslařka se na ni nedostanu, proto jsem ráda, že se to podařilo dostat do Česka tímto způsobem. Těším se, že já i další budeme moct zažít tu atmosféru,“ hlásila nadšeně trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení. A na co konkrétně se těší? „Je toho víc. Už jen vesnička, která je zázemím pro cyklisty, ale i fanoušky. Být tam, zažít to. A pak samotná trasa, že se jede za autem a čeká se, až se to odmává. Nemůžu se dočkat.“

Z dalších známých cyklistických osobností se na závod chystali český profesionál Daniel Turek, závodníci na horských kolech Kristian Hynek a Martin Stošek nebo šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Chybět bude další ambasador Zdeněk Štybar, který nyní závodí na španělské Vueltě, ale účast přislíbil jeho otec. Na Strahově bude také vítěz tří sprinterských etap na Tour de France včetně té končící v Paříži Ján Svorada či další úspěšný československý závodník Jiří Škoda.

Startovní vesnička na Strahově

Atmosféru závodu si nebudou užívat pouze cyklisté na trati, ale bohatý program je připravený také pro fanoušky. Ti mohou zavítat do vesničky na Strahově, kde vedle programu na pódiu bude přichystáno muzeum Tour de France se všemi trofejemi. Pořadatelé nezapomněli ani na děti. „Pro ně máme přichystáno dopravní hřiště a také O2 Tour de Petřín, jejich rodiče pak přivítá francouzská kavárna,“ láká fanoušky cyklistiky šéf organizátorů Přemysl Novák.

Dalším místem pro příznivce Tour bude Fan park v Berouně, kde jsou přichystány aktivity pro rodiny s dětmi.

L´Etape Czech republic by Tour de France

Termín akce: sobota

Start a cíl: Praha - Strahov

Trasy: dlouhá 129,6 km, krátká 90,6 km

Start: dlouhá v 9.45, krátká v 11.00 hod.

Předpokládaný dojezd vítěze do cíle: dlouhá v 13.06, krátká v 13.16 hod.