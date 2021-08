L´Etape Czech republic by Tour de France: V pelotonu se nekochejte

Už to vypukne! První závod v rámci projektu L´Etape Czech republic by Tour de France odstartuje na pražském Strahově už v sobotu v 9.45 (dlouhá trasa závodu). Ve startovním poli budou současní nebo bývalí profesionální cyklisté jako Daniel Turek, Kristian Hynek, Jiří Ježek, ale třeba i rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Ti všichni mají zkušenosti s jízdou v pelotonu nebo jak cyklisté říkají v balíku. Ovšem amatérští jezdci se v mnoha případech s tímto druhem pohybu po silnici setkají zcela poprvé. Co jim proto radí zkušení cyklisté a jak tento závod pojme Sáblíková?

„Musím říct, že já sama se s jízdou v balíku sžívám těžko. Vyzkoušela jsem si to letos po dlouhé době. Člověk má strach, nějaký ostych, že to dlouho neabsolvoval, ale nakonec to bylo fajn,“ řekla trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení.

Už si také zjistila informace o začátku trasy a má jasno, jak úvod zítřejšího závodu, ve kterém půjde i o zisk žlutého dresu, pojme. „Ostrý start bude až po sedmi a půl kilometrech, kde by to mělo být lehce do kopce, takže se balík natáhne. Pak by tam měl být nějaký serpentinový sjezd, z čehož, nechci říct, že mám strach, ale samozřejmě lidí tam bude hodně. A ještě kvůli počasí, které má být (předpověď hlásí i déšť), si tam budu dávat hodně velkýho bacha, určitě tam riskovat nebudu,“ měla Sáblíková jasno už začátkem týdne.

Mnohonásobná mistryně světa je ambasadorskou tohoto projektu, který má letos v Česku premiéru. Parťáka v této funkci jí dělal Zdeněk Štybar. Ten momentálně bojuje na španělské Vueltě, a tak se L´Etape nezúčastní. Pokusil se ale dát závodníkům užitečné rady pro bezpečný pohyb v pelotonu.

Dopravní uzávěry v průběhu závodu • Foto L'Etape Czech Republic by Tour de France

„Je důležité koukat dopředu, být koncentrovaný v průběhu celého závodu, dávat pozor. Někdo totiž může prudce zabrzdit nebo udělat nějakou vlnu. Taková vlna většinou končí o několik metrů dál, kde to může spadnout. Já se v balíku taky dívám několik závodníků před sebe, protože když někdo udělá chybu, může se to dotknout cyklistů i o několik řad dál,“ upozornil jezdec belgického týmu Deceuninck-Quick Step.

Právě kontrola toho, co se děje kolem, je zásadní i podle Jána Svorady, čtyřiadvacetinásobného účastníka podniků Grand Tour. „Když jede člověk sám, je prostor na to, aby se kochal krajinou. Pokud jedu ve skupině, kde je to víc natěsno, tak na tohle prostor není a je třeba sledovat, co se děje přede mnou, a reagovat na všechny změny směru, brzdění a podobně.“

Zároveň všem účastníkům přeje, aby se jim vyhnuly pády. „Pády k cyklistice patří, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby se všem vyhnuly. Je to jen o přístupu jednotlivých účastníků k této akci. Možná se někde v balíku pojede i rychleji, než jsou zvyklí, můžou některý nájezd do zatáčky přepálit… Myslím, že každý by měl mít v hlavě v první řadě bezpečnost. Tady nejde úplně o vítězství, ale aby si užili atmosféru. Tak doufám, že všichni k tomu tímhle způsobem přistoupí a že se žádná zranění způsobená pády nebudou vyskytovat,“ apeluje Svorada.