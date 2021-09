Pogačar, van Aert i Ganna začnou MS časovkou. Potrápí Černý světové hvězdy?

Už jste v této cyklistické sezoně unavení i za závodníky? A to teprve přichází další z vrcholů, pro belgické fanoušky možná ten hlavní. V jejich zemi totiž zítra časovkou mužů odstartuje mistrovství světa. V zemi, kde je jízda na kole stejně populární jako kopání do míče, jde jednoznačně o velký svátek.

Už první den se proto rozhodli naservírovat jednu z lahůdek – časovku elitní kategorie mužů. Koho z vás dodnes udivuje famózní výkon Tadeje Pogačara na loňské Tour de France, může se těšit, tento Slovinec na startu nebude chybět. Nebo snad na vás udělal větší dojem na letošní Staré dámě Wout van Aert? Či jste příznivci muže s přezdívkou Top Ganna, tedy úřadujícího mistra světa? Také na ně se můžete těšit. A české příznivce jistě naláká k televizním obrazovkám Josef Černý, jenž je jediným českým reprezentantem v této disciplíně.

Světový šampionát v Belgii potrvá až do příští neděle, a tentokrát se na něm po roční pauze způsobené covidem ukážou už všechny kategorie, tedy ženy a muži pojedou v kategoriích junioři, do 23 let a elite.

Černý jako černý kůň?

Český závodník, který od letoška závodí za jeden z předních týmů Deceuninck-Quick Step, dlouhodobě ukazuje, že je výborným časovkářem. I díky těmto schopnostem se mu povedlo loni vyhrát etapu na italském Giru. Ale především své kvality ukazuje právě v soubojích s chronometrem.

Na nedávné španělské Vueltě se blýskl 5. a 4. místem. „Pro mě, i když se podívám na tu konkurenci, je Pepa jedním z kandidátů na medaili,“ myslí si František Raboň, bývalý specialista na časovky. I sám závodník na tuto disciplínu cílí. „Pro něj je časovka klíčová, hodně se k ní upíná,“ prohlásil šéftrenér reprezentace Tomáš Konečný.

Stíhač Ganna útočí na druhý titul

Na svém kole má napsánu svou přezdívku, která zní Top Ganna. A nejde jen o podobnost jména se slavnou americkou filmovou klasikou. On sám často tratí prolétne jako stíhačka. Jednu dobu to vypadalo, že je neporazitelný. Bilance deset vítězství v posledních patnácti jízdách proti chronometru je dost výmluvná. Ovšem v poslední době to nebyl úplně ten Ganna, na kterého byli fanoušci i soupeři zvyklí.

„Letos jel na začátku výborně, to co předvedl na olympiádě ve stíhačce družstev, bylo neuvěřitelné. Ale teď na Evropě bylo vidět, že mu trochu chybí ta lehkost na jedné straně a ohromná síla, kterou dokáže vyprodukovat, na straně druhé,“ říká Raboň. Ovšem trať v Belgii, která není příliš kopcovitá ani nijak zákeřně technická, by mu měla sedět.

Roglič si dává pauzu

Jízda za třetím celkovým triumfem na Vueltě a España v řadě ho dost vyčerpala, a tak řekl Primož Roglič, že letos na MS časovku nepojede. Nastoupit by měl až do závodu s hromadným startem. Ani tak ale není slovinská reprezentace zase tolik ochuzena.

Na start totiž nastoupí Tadej Pogačar, o jehož časovkářkých schopnostech ví celý svět své. Naposledy na ME skončil dvanáctý, na Tour de France jednu z časovek vyhrál. Druhým mužem pak bude Jan Tratnik, rovněž skvělý časovkář.

Belgičané a mistr Evropy

Hlavním cílem bude pro domácí Belgičany závod s hromadným startem, ovšem i v časovce jsou jejich šance hodně velké. Všeuměl Wout van Aert, který na letošní Tour de France ovládl jednu ze dvou časovek, ukazuje dlouhodobě, že v sobě má rychlost, ať už sedí na jakémkoliv kole. No a mladíček Remco Evenepoel má doma čerstvý bronz z evropského mistrovství. Když je řeč o ME, chybět nebude ani šampion Stefan Küng, který se pokusí ještě vylepšit loňské třetí místo z MS.

Program MS 2021 v Belgii (s českou účastí)

ČASOVKY

Neděle: muži elite (43,3 km) - Josef Černý.

Pondělí: muži U23 (30,3 km) - Tomáš Kopecky, ženy elite (30,3 km) - bez české účasti.

Úterý: junioři (22,3 km) - Štěpán Telecký, Matyáš Kopecky, juniorky (19,3 km) - Julia Kopecky, Eliška Kvasničková.

Středa: smíšená štafeta - bez české účasti.

SILNIČNÍ ZÁVODY

Pátek: junioři (121,4 km) - Štěpán Telecký, Matyáš Kopecky, Adam Seeman, Milan Kadlec, muži U23 (160,9 km) - Pavel Bittner, Petr Kelemen, Daniel Babor, Jakub Ťoupalík, Tomáš Kopecky.

Sobota: juniorky (75 km) - Julia Kopecky, Eliška Kvasničková, Gabriela Bártová, ženy elite (157,7 km) - Jarmila Machačová.

Neděle: muži elite (268,3 km) - Michael Kukrle, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč, Josef Černý.