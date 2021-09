Černý znovu podepsal s velkým týmem: Na MS můžeme něco předvést

Má za sebou třítýdenní putování po Španělsku při tamní Vueltě a se svými výkony tam byl Josef Černý spokojený. Vlastně s celou dosavadní sezonou. A nejen on, ale také jeho tým Deceuninck-Quick Step, kde měl pro letošek podepsaný roční kontrakt, který už s belgickou stájí prodloužil na další dva roky. Proto nyní může s klidnou hlavou nastoupit na start MS. „Myslím, že bychom tady mohli něco předvést, máme dobrou výpravu jak na časovku, tak i na silniční závod,“ predikuje před jízdou proti chronometru (PP Eurosport 1 od 15.00).

Od Vuelty, kde jste tři týdny závodil, uplynuly dva týdny. Stihl jste si před MS alespoň trochu odpočinout?

„Úplně odpočinek jsem neměl, protože dovolenou mám naplánovanou až po sezoně. Takže spíš nějaké udržování. Ještě mám po MS závody, tak abych byl připravený.“

Takže jste se projížděl doma po Moravě?

„Jo, burčák a podobně. (smích) Ne, normálně jsem tady trénoval po těch čtyřech týdnech nebo jak dlouho jsem byl pryč. Byl jsem rád, že jsem mohl být chvíli doma.“

Jak se vám líbí trať časovky na MS?

„Studoval jsem si ji až cestou do Belgie. Má to nějakých 44 kilometrů, ale je tam rovina. Takže myslím, že to bude rychlá časovka a že ve výsledcích nebudou nějaké velké rozestupy. Uvidíme taky podle startovní listiny, jaká bude konkurence.“

Neměl jste možnost třeba už na jaře, když jste byl v Belgii, si alespoň část trati projet a prozkoumat, jak to tam vypadá?

„Dojezd je v Bruggách, kde jsem ještě nebyl. Start je zase úplně u moře, takže tam jsem neměl dřív čas si to projet, až v sobotu před závodem. Ale má to být rovina se zatáčkami a jen trochu techniky, tak uvidíme.“

Jak se vám obecně závodí v Belgii?

„Je to hodně specifický terén. Jsou tam kopcovité profily v Ardenách, to jsem jel. Pak tam hraje roli počasí. Je to terén Belgičanů, takže v Deceunincku se na belgické klasiky soustředí hlavně ti, co tam bydlí a trénují. Já jsem moc závodů v Belgii nejel. Takže úplně nevím, co a jak. Ale určitě se mi to tam líbí, po kostkách ve Flandrech, kde se pojede silniční závod, je to nahoru dolů. Určitě je tam na co se koukat v televizi při závodech.“

Zmínil jste počasí. Jaké jsou na časovku ideální podmínky?

„Podmínky jsou tady asi pro každého stejné, asi tam nebude rozestup, že by první startoval v jednu a poslední až ve čtyři, jak to třeba bylo na Vueltě. Startoval jsem první a až skoro dvě a půl hodiny po mně jel Roglič. Co jsem se díval, nemá pršet a teploty okolo 20 až 25 stupňů, což je tak akorát. Tepleji už ne, to se člověk u toho uvaří, a když prší, taky je to nepříjemné.“

Tato časovka má 43,4 km. Jak vám osobně sedí tyto delší závody? Protože na etapových podnicích bývají kratší.

„Pojede se to okolo 45 až 50 minut, takže je to určitě dlouhá časovka a je třeba si to správně rozvrhnout, aby někde nedocházely síly nebo nebyla nějaká krize. Není to jako prolog na dvacet minut a podobně, ale těch padesát minut už je třeba do toho tlačit dlouho. Já s tím problém nemám. Pro mě naopak, protože nejsem explozivní typ, platí, že čím delší, tím lépe si můžu rozvrhnout síly. Stejně to záleží na výkonnosti. Pokud budu mít dobré nohy a pojede se mi dobře, bude to radost. A když ne, tak to bude jedno velké trápení.“

Jak jste byl spokojený s výsledky časovek na Vueltě, kde jste skončil na 5. a 4. místě?

„Je vidět, že mi časovky jdou, že mi to nedělá nějaký větší problém, takže jsem spokojený. Jednou bych se chtěl dostat do top 3, ale chce to ještě čas a pobrat zkušenosti.“

Když jste byl v týmu CCC, měl jste k sobě Marca Pinottiho, bývalého skvělého časovkáře, se kterým jste mohl pracovat na této disciplíně. Měl jste někoho takového i letos v Quick Stepu?

„Určitě. Jsou tam vynikající trenéři. Můj kouč z Řecka Vasilis Anastopoulos se v tom vyzná, ví, co ode mě očekávat, jaké watty, probíráme to. Marco měl trochu jiný nadhled, protože závodil a byl v té disciplíně dobrý, a všechny zkušenosti, které jsem od něj získal, můžu využívat dál. A teď máme taky kvalitní trenéry, takže myslím, že tam není rozdíl.“

Jak jste spokojený se sezonou v Deceuninck-Quick Stepu?

„Myslím, že jsem předvedl pěkné výsledky. V týmu se mnou určitě spokojení jsou, protože se mnou podepsali na další dva roky. Takže si nemůžu stěžovat, že bych měl nějaké problémy nebo krizi. Pády se mi naštěstí vyhýbaly, takže jsem se sezonou spokojený a už to jen docvaknout, odpočinout si a začít zase od znova.“

Máte tedy jistotu na další období, s tím se už zase lépe závodí dál, že?

„Určitě. Vynechal jsem teď mistrovství Evropy, protože jsem na Vueltě už byl unavený, bylo toho moc. Navíc nebylo moc času si odpočinout, protože časovka byla hned ve středu a Vuelta končila v neděli. Ale myslím, že na MS bychom mohli něco předvést, máme dobrou výpravu jak na časovku, tak i na silniční závod.“

Program MS 2021 v Belgii (s českou účastí)

ČASOVKY

Neděle: muži elite (43,3 km) - Josef Černý.

Pondělí: muži U23 (30,3 km) - Tomáš Kopecky, ženy elite (30,3 km) - bez české účasti.

Úterý: junioři (22,3 km) - Štěpán Telecký, Matyáš Kopecky, juniorky (19,3 km) - Julia Kopecky, Eliška Kvasničková. Středa: smíšená štafeta - bez české účasti.

SILNIČNÍ ZÁVODY

Pátek: junioři (121,4 km) - Štěpán Telecký, Matyáš Kopecky, Adam Seeman, Milan Kadlec, muži U23 (160,9 km) - Pavel Bittner, Petr Kelemen, Daniel Babor, Jakub Ťoupalík, Tomáš Kopecky.

Sobota: juniorky (75 km) - Julia Kopecky, Eliška Kvasničková, Gabriela Bártová, ženy elite (157,7 km) - Jarmila Machačová.

Neděle: muži elite (268,3 km) - Michael Kukrle, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč, Josef Černý.

Favorité časovky mužů

Filippo Ganna (It.) – obhájce titulu mistra světa

Stefan Küng (Švýc.) – čerstvý mistr Evropy

Wout van Aert (Bel.)

Remco Evenepoel (Bel.)

Tadej Pogačar (Slovin.) – vítěz Tour de France

Kasper Asgreen (Dán.)