Profackoval diváka a teď… Vyhazov za horkou hlavu: Nejlepší rozhodnutí!

Naštval se. V poslední klasické etapě letošní Vuelty a España se dostal do situace, kdy potřeboval pomoc týmových kolegů, ale už nebyl, kdo by za ním přijel. A tak Kolumbijec Miguel Ángel López přišel o místo na stupních vítězů. „Proč bych měl za takové situace závod dojíždět?“ řekl si v ten moment, slezl z kola a třítýdenní klání nedokončil. Jenže to se v cyklistice nedělá, a dal mu to najevo i tým Movistar, jenž s ním rozvázal kontrakt, který měl platit ještě příští rok.

Mluví sice španělsky, ještě stále je členem španělského týmu, ale není Španěl. I když hlavu má Miguel Ángel López stejně horkou jako muži z Pyrenejského poloostrova. Dokonale to předvedl právě při nedávné španělské Vueltě, ze které sám od sebe, bez zdravotních či technických potíží, den před jejím koncem odstoupil.

Důvod? Během poslední klasické etapy, která byla navíc horská, tedy pro kolumbijského závodníka jako dělaná, se mu nepodařilo zachytit nástup skupiny favoritů, ve které byl i jeho týmový kolega Enric Mas. Jenže López, jehož jméno na sociálních sítích je Supermanlopez, tentokrát nedokázal ze své zásoby vytáhnout mimořádný výkon, aby díru, která se vytvořila mezi skupinou favoritů a tou jeho, smázl.

Dlouho se snažil bojovat, ale týmových kolegů už bylo v závodu málo, takže mu neměl kdo přijet pomoci, a ani soupeři neměli snahu mu ve stíhání sekundovat. A tak mu brzy bylo jasné, že se jeho sen o dalším umístění na pódiu španělského třítýdenního závodu rozplynul.

2022 Do konce tohoto roku měl platit kontrakt Miguela Ángela Lópeze se španělským týmem Movistar. Tam působil od začátku této sezony.

Zklamání by se dalo pochopit, jenže závodník týmu Movistar pak udělal něco, s čím nesouhlasili fanoušci a už vůbec ne jeho zaměstnavatel. Zhruba třicet kilometrů před cílem slezl z kola a po chvíli nastoupil do týmového vozu. To v závodu znamená: konec, dál nejedu.

Proč vlastně něco takového profesionál, který se hned večer za své chování kál a omlouval hlavně týmovým parťákům, udělal? „Bylo s tím spojeno mnoho faktorů,“ prohlásil López. „Nohy už jsou příliš unavené, trvalo dlouho, než jsme zareagovali a nedokázali jsme už mezeru zalepit. Je moc smutné takhle ukončit Vueltu,“ dodal sedmadvacetiletý Kolumbijec.

Podle jeho trenéra a tchána v jednom Rafaela Aceveda byl katalyzátorem celé situace fakt, že na Lópeze po rozhodujícím rozpojení pelotonu z týmového auta křičel hlavní manažer Movistaru Eusebio Unzué. Závodník, který na letošní Vueltě vyhrál královskou etapu, byl prý tak zlomený, že své ženě do telefonu plakal, protože po třech týdnech nedokázal naplnit svůj cíl být na stupních vítězů. Do celkové desítky by se přitom ale stále vejít mohl.

Právě Unzué nechtěl Lópezovo chování příliš chápat. „Ano, jsou to jen lidé. Ale on nedokázal tento problém dobře vyřešit. Měl si říct: Ano, trojka je pryč, ale pokusím se bojovat o šestou nebo sedmou příčku,“ prohlásil manažer po etapě. Naštvalo ho také to, že se kolumbijský vrchař ani neúčastnil týmových oslav poté, co Mas udržel druhou příčku celkového pořadí.

Už podle vyjádření Unzuého se dalo předpokládat, že spolupráci, která měla trvat minimálně do konce příštího roku, bude velmi obtížné dotáhnout do konce. To se také potvrdilo, když minulý víkend vydala španělská stáj oficiální vyjádření, ve kterém stálo, že Miguelu Ángelovi děkují za jeho úsilí a výsledky v uplynulé sezoně, ale že se po vzájemné dohodě se závodníkem rozhodli kontrakt k 1. říjnu tohoto roku ukončit.

„Je to nejlepší rozhodnutí, jakého jsme mohli dosáhnout. Rád bych poděkoval všem v Movistaru za příležitost, kterou mi dali, vše, co jsme zažili, nám pomůže na budoucí cestě,“ napsal k tomu na Twitteru López.

V jeho případě se zdá, že další cestou by mohl být tým Astana, za který závodil v předchozích šesti letech a kde mu klíčového domestika dva roky dělal i český vrchař Jan Hirt. Ten byl také u Lópezova dalšího extempore, které předvedl před dvěma lety na italském Giru. Ve stoupání se mu připletl do cesty neopatrný fanoušek běžící podél trati, který jezdce nechtěně shodil z kola. Kolumbijec byl z této události tak frustrovaný, že hned nenasedl na kolo, aby pokračoval, ale tohoto fanouška profackoval. Hirt, který přijel o chvíli později, ho musel usměrňovat, posadit na kolo a poslat dál do závodu.

López je prostě dost impulzivní povaha, kterou bude muset jeho další zaměstnavatel krotit.

