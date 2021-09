Tank Martin jde do „šrotu“: Nechci riskovat, bezpečnost se nezlepšila

Sloužil dlouhých 14 let. Z bojů si odnesl hodně šrámů, i tak byl nezdolný. Zkrátka jako pravý Panzerwagen, neboli tank. Takový byl německý cyklista s touto přezdívkou Tony Martin. Právě řada pádů v této sezoně ho dovedla k názoru, že už mu nestojí za to dál riskovat. Dnešní smíšená časovka na mistrovství světa tak bude posledním závodem jeho kariéry. Hodně úspěšné kariéry. Jen on a Fabian Cancellara se mohou pyšnit čtyřmi tituly mistra světa v časovce!

Odstartovala letošní Tour de France. Jede se první etapa, v níž často hrozí pády. Ale co v tento den přijde, to by nikoho ani ve snu nenapadlo. A obzvlášť ne Tonyho Martina, který bude přímým účastníkem kontaktu, ano, pamatujete si správně, s nezodpovědnou fanynkou.

Ta vstoupila do silnice, po které se řítil víc než padesátikilometrovou rychlostí peloton, jenže ona nic netušila, protože k němu byla otočena zády. Jen proto, aby na televizní kameru ukázala ceduli s nápisem, který sice hlavní motor týmu Jumbo-Visma neviděl, ale díky mnohým záběrům a fotografiím, které určitě později viděl, nikdy nezapomene.

Allez Opi-Omi! Stálo na kartonu, do kterého právě německý závodník vlétnul, protože jel po pravé straně vozovky jako první a neměl sebemenší šanci se mu vyhnout. Následoval pád značné části pelotonu, ze kterého si Martin odnesl bolestivá zranění, ale pokračoval dál. Ovšem naštvaný byl pořádně a prohlásil: „Jsme tady od toho, abychom závodili na kolech; není to žádný cirkus!“

K nezastavení jako tank

Díky svým vytrvalostním schopnostem a hlavně umění nastolit neskutečné tempo, byl svému týmu vždy hodně užitečný. Ať už to byla nizozemská stáj v posledních třech letech či předtím belgický Quick Step a další.

A tady se dostáváme k jeho přezdívce Panzerwagen. Ta nepramenila z toho, že by snad smetl z cesty vše, co mu v ní překáželo, ale hlavně z toho, že když rozjel své tempo, byl k nezastavení. O tom se ostatně přesvědčili jeho soupeři v souboji s chronometrem hned na čtyřech edicích mistrovství světa. Umění držet vysoké tempo po delší dobu mu navíc zůstalo až do těchto dnů. Vždyť v nedělní časovce, kde už se o slovo dávno hlásí mladá krev, skončil Martin ve svých 36 letech šestý.

Čtyři tituly mistra světa z časovky jsou navíc unikátem, kterého dosáhl pouze tento rodák z Chotěbuzi, a to v letech 2011-13 a 2016, a slavný Švýcar Fabian Cancellara (2006, 2007, 2009, 2010). Navíc má z této disciplíny doma také olympijské stříbro, jedno stříbro a dva bronzy z MS a hned deset titulů německého šampiona. S týmem Quick Step získal tři zlata a po jednom stříbře a bronzu na MS v týmové časovce.

Brzdila ho jen zranění

Opravdu závodník k nezastavení. Nebo ne? Tím jediným, co ho během kariéry brzdilo, byla zranění. Ani on se nevyhnul při tréninku střetu s autem, konkrétně v roce 2012, kdy po něm ztratil i vědomí a utrpěl zranění, která mu znemožnila jarní závody. O rok později se zase na Tour de France připletl do hromadného pádu, ze kterého si odnesl otřes mozku a pohmoždění levé plíce.

Kdybychom měli vyjmenovávat všechna Martinova zranění, byli bychom tady dlouho. Stejně jako všechna jeho kariérní vítězství. Těch totiž za 14 let nasbíral 67, z těch nejvýznamnějších vedle světových šampionátů například: pět etapových prvenství na Tour de France, dvě na španělské Vueltě, dvakrát celkově ovládl etapový závod Kolem Pekingu, třikrát Kolem Belgie, jednou Paříž - Nice či Eneco Tour.

TONY MARTIN Narozen: 23. dubna 1985 (36 let) Výška/váha: 185 cm/75 kg Týmy: Columbia-HTC (2009-2011), Quick Step (2012-2016), Kaťuša-Alpecin (2017-12018), Jumbo-Visma (2019-2021) Největší úspěchy: 4x mistr světa v časovce jednotlivců (2011-13 a 2016), 10x mistr Německa v časovce (2010, 2012-2021, 2020 se německý šampionát v časovce nejel), 5x vítěz etapy na Tour de France, 2x vítěz etapy na Vueltě a España, 2x celkově ovládl etapový závod Kolem Pekingu, 3x Kolem Belgie, 1x Paříž - Nice či Eneco Tour. Na svém kontě má 67 profesionálních vítězství Absolvované Grand Tours: Tour de France 13x, Giro d´Italia 3x, Vuelta a España 5x

Jeho kariéra ale nebyla jen zářná, cyklističtí fanoušci si jistě vybaví i jeho potyčku s Lukem Rowem z týmu Ineos na Tour de France 2019, při které se během etapy tito dva zkušení borci pošťuchovali a vytlačovali ze silnice tak okatě, že jasným výsledkem tohoto vystoupení bylo vyloučení ze Staré dámy.

Ani na letošní putování po Francii nemá příliš dobré vzpomínky. Kromě střetu s fanynkou to byl ještě i další pád, kvůli kterému musel nakonec odstoupit. A ještě hůř dopadl na jaře na Paříž - Nice, po kterém mu museli lékaři voperovat kovovou destičku, aby mu spravili pochroumaný loket. A právě nebezpečnost jeho sportu je jedním z hlavních důvodů, proč po letošní Tour oznámil svému týmu, že příští rok, kdy měl ještě platný kontrakt, už pokračovat nechce.

„Cyklistika byla velkou součástí mého života po dlouhou dobu, se všemi vzestupy a poklesy, velkými úspěchy a prohrami, pády a návraty. To, o čem mnoho mladých závodníků sní, se mi splnilo. Ale ošklivé pády v této sezoně mě přinutily položit si otázku, jestli chci dál riskovat. Odpověděl jsem si, že nechci, zvlášť poté, co se bezpečnost závodů i přes mnohé apely příliš nezvýšila,“ vysvětlil Martin, který jako kluk chtěl hrát hlavně fotbal, ale nakonec ho otec přivedl k cyklistice, která se mu zalíbila.

Dnes ale přišla chvíle obléknout závodní dres a tretry naposledy. Časovka smíšených týmů, které jsou složeny ze tří žen a tří mužů, startuje ve 14.00 (PP Eurosport 1 od 14.15), německá sestava na trať vyrazí v 15.46.