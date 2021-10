Bahenní lázně Paříž - Roubaix: Sagan v louži i brzdění nohou. A bláto všude

Déšť a bláto udělaly z nedělního kostkového závodu Paříž - Roubaix epický ročník . Potvrzovali to všichni, kdo dorazili do cíle na velodromu v Roubaix. Pod nánosy bahna je mnohdy ani nešlo pořádně poznat. Ale právě díky nim a jejich výkonům byl závod, který se loni kvůli pandemii covidu-19 nemohl uskutečnit, tak výjimečný a zajímavý. Zde jsou některé momenty, které stojí za připomenutí.

Dobré brzdy byly v nedělním Paříž - Roubaix zásadní. Ale Christophe Laporte (Cofidis) předvedl, že když to se svým kolem umíte, zvládnete to částečně i bez nich. Část závodu mu totiž zadní brzda zjevně nefungovala tak, jak měla, a tak zručný Francouz brzdil tak, že své zadní kolo zpomaloval pravou nohou, kdy podrážku své tretry pokládal na vršek pláště. Zajímavá podívaná, ale určitě to sami na svém kole nezkoušejte!

Drsné podmínky pro drsné chlapy

Mohlo by se zdát, že v podmínkách, jaké na severu Francie panovaly v neděli, dojede do cíle podstatně méně závodníků než v předchozích ročnících, které se jely v klasickém jarním termínu. Ale nebylo tomu tak. Do 118. ročníku Pekla severu odstartovalo 175 jezdců, do cíle v Roubaix jich dorazilo řádně 96, 10 nestihlo časový limit a zbytek závod nedokončil. Podobné to bylo předloni, kdy do cíle dorazila rovná stovka závodníků, v roce 2018, kdy kraloval Peter Sagan, jich bylo 101.