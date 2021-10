Hrdinové Paříž - Roubaix: belgický politik v slzách i italský průšvihář

Tento jednatřicetiletý Ital má na svém kontě už 34 výher. Ale nejvíc jich posbíral právě v této sezoně. Že by tomu pomohla i změna názvu jeho týmu Bahrain Victorious, který si přízvisko Vítězný přidal právě na tuto sezonu i proto, aby své závodníky motivoval? Možná. V případě úřadujícího italského a evropského šampiona Sonyho Colbrelliho to však bylo hlavně mentální dozrání. Za vzor si vzal Grega van Avermaeta, vítěze Paříž - Roubaix 2017, který se k velkým výhrám propracoval také po třicítce.

2. místo: Florian Vermeersch – student historie i lokální politik

Mnozí toto jméno slyšeli poprvé, někteří si ho doteď nezapamatovali. Je však na čase to změnit. Florian Vermeersch. Dvaadvacetiletý mladík z Ghentu by měl v budoucnu do cyklistiky ještě hodně promluvit. Na svůj věk už má slušné zkušenosti s velkými závody – už dvakrát jel další kostkový monument Kolem Flander (ani jednou nedokončil), letos si ve Španělsku vyzkoušel i jaké je jet podnik Grand Tour. A teď to vše, včetně juniorských zkušeností s cyklokrosem, zúročil na blátivém Roubaix. Navíc je i schopným časovkářem, na letošním MS závodníků do 23 let skončil v této disciplíně třetí.

Cyklistika však není jedinou náplní jeho života, ačkoliv už v ní je profesionálem. Také studuje historii na univerzitě v Ghentu. A jeho zájmy sahají i do politiky. Není mu jedno, co se v jeho okolí děje, a tak se z něj stal lokální politik ve vlámské obci Lochristi.

Je však jasné, že cyklistika je jeho hlavní vášní. I proto neúspěch ve sprintu na velodromu v Roubaix oplakal. „Jsem teď určitě hodně zklamaný, ale vím, že za pár minut nebo hodin to přejde a budu na sebe hrdý,“ hlásil krátce po konci nedělního závodu.