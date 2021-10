Vrchařské skvosty uzavřou sezonu. Nechybí Pogačar, Roglič či Alaphilippe

Cyklisté stoupají do jednoho z kopců závodu Kolem Lombardie 2021

Cyklisté stoupají do jednoho z kopců závodu Kolem Lombardie 2021 • FOTO: Profimedia.cz

Primož Roglič ovládl 17. etapu a vrátil se do čela celkového pořadí

Z cíle na start?

Pokud jste si už v předchozích ročnících zvykli na trasu klasiky Kolem Lombardie, tak pozor, přichází znovu změna. Pojede se totiž v opačném gardu, tedy z Coma, kde byl v předchozích čtyřech ročnících cíl, do Bergama, kde se startovalo. Nic se však nemění na náročnosti 239 kilometrů dlouhé trati, na které závodníci nastoupají přes 4 500 metrů. První místo, kde by se mohl vytvořit denní únik, je po 39 kilometrech stoupání Madonna del Ghisello. Klíčovým pro celý závod by pak mohlo být 37 km před cílem Passo di Ganda (9,2 km s průměrem 7,3 % a maximem 15 %).