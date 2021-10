Svorada o Kreuzigerovi: To nejlepší, co jsme měli. Čím ho nejvíc dostal?

Co říkáte na načasování konce kariéry Romana Kreuzigera?

„Nijak zvlášť mě to nepřekvapuje, Roman má už odježděno spoustu let v profesionálním pelotonu. A poslední roky bylo vidět, že se mu nedaří úspěšně konkurovat mladé nastupující generaci. Nebylo to o tom, že by se nedokázal dostat do formy, ale už spíše nestačila na výkony současné světové špičky, která je schopna wattové hranice posouvat ještě dál. A to určitě nemůže uspokojovat někoho, kdo byl zvyklý jezdit závody s cílem vyhrát je, případně pomáhat těm nejlepším týmovým lídrům. Současné závodění se zkrátka liší od toho, jež Roman zažíval v nejlepších letech. Takže ho chápu, navíc má roky na to, aby zkusil i něco jiného.“

Který z jeho úspěchů vás kdy nejvíc nadchl?

„Myslím, že to, co předvedl na Amstel Gold Race, který vyhrál (rok 2013). Bylo to něco jiného, než co bych od něj čekal. Pro mě byl Roman spíše jezdcem na etapové závody, velmi dobrý vrchař, což potvrdil na Kolem Švýcarska (2008). Únik, který předvedl v Amstelu, byl něčím, co jsem neočekával a klobouk dolů. Přece jenom tím, že nebyl úplně rychlý, tak na to aby vyhrál závody, musel přijet sám, a v tomto případě po tom šel a povedlo se mu to. Velmi dobře jel i mistrovství světa v Rakousku (2018 – šesté místo), předvedl tam opět vrchařské kvality a zajel skvělý výsledek. Tohle vše mám v hlavě zapsáno asi nejvíc.“

Co podle vás dělalo z Romana Kreuzigera takového závodníka, jaké byly jeho silné stránky?

„Jak jsem říkal, byl to typický vrchař, který dokáže jet v ostrém tempu dlouhou dobu. Bylo o něm známé, že mu nechutnají změny rytmu, které teď předvádí mladí kluci jako Roglič, Pogačar... Takové ty opakované nástupy v kopcích. Jeho kapitánem byl v jisté době Alberto Contador, ten byl schopen opakovanými nástupy udolat soupeře. Romanovi vyhovovalo právě spíše jedno tempo. Pamatuji si Tour de France, kde opakovanými nástupy trpěl a odpadl ze skupinky, ale byl schopen tempo držet a neztratit nijak moc. Tohle bylo pro Romana, myslím, typické, vydržet v kopci ve vysokém tempu s těmi nejlepšími.“

A co se týká po lidské stránce, co z něj dělalo tak skvělého sportovce?

„Myslím, že je to cílevědomost a tvrdá práce na sobě. To jednoznačně měl. Pak přišla doba, kdy se viděl v roli super-domestika. Otázkou je, jestli by byl schopen zajet ještě nějaké lepší umístění na Tour de France, kdyby jel na sebe, nebo jestli převážilo, že pojede na Contadora a vzdá se ambicí udělat lepší výsledek. Jestli to ale Romanovi vyhovovalo… Cyklistika je přece jenom týmový sport. Každopádně jeho kariéra byla skvělá, a co se týká etapových závodů, tak je tím nejlepším, co jsme tu zatím měli, protože vydržel spoustu let ve světové špičce. Na rozdíl od Lea Königa, který kvůli zdravotním problémům musel ukončit kariéru dříve, než všichni čekali. Přesto, že se Leovi povedl v tom celkovém umístění na Grand Tour asi lepší výsledek než měl Roman, tak si myslím, že Romanova kariéra délkou setrvání ve světové špičce, to převážila.“