Kreuziger jako ředitel: Hlavně pozor v autě. Usínat budu dřív než jezdci

Kladli jste si při cyklistických závodech v televizi otázku, kdo že to sedí za volanty týmových aut, která jedou za pelotonem? V žádném případě nejde jen o nějaké řidiče. Jsou to sportovní ředitelé, kteří mimo jiné určují taktiku, kterou se mají řídit jejich závodníci. A právě tuto pozici bude od nové sezony zastávat Roman Kreuziger. Konkrétně pak v oranžovo-červeném autě týmu Bahrain - Victorious. „Přejdu teď z fyzické zátěže víc na tu psychickou, ale těším se,“ řekl nyní už bývalý profesionální cyklista.

Co že má tedy takový sportovní ředitel, ve francouzštině directeur sportif (odtud pak zkratka DS), na starosti. Kreuziger o tom má za 16 let své jezdecké kariéry jasnou představu, brzy se ale dozví ještě víc podrobností. „Budeme mít mítink se sportovními řediteli, kde budeme dělat programy závodníkům, seznámíme se trošku s tím, kam zhruba pojedeme,“ prozradil pětatřicetiletý Čech.

Vedle sestavování závodních programů pak před každým kláním, i podle toho, jakou sestavu má k dispozici, určuje taktiku týmu v daném dnu. Tu cyklistům oznámí někdy na poradě večer před závodem, v každém případě pak hlavně v autobuse před startem. Poté sedne do auta a vyrazí za pelotonem na trať.

Podle typu a důležitosti závodu jedou v autě buď dva, nebo jeden sportovní ředitel. „Na velkých etapácích jsou dva, kdy ten jeden pouze řídí a podává jezdcům bidony a jídlo, a druhý mluví do vysílačky a dává taktické pokyny a informace. Ale na menších závodech jede v autě jen jeden ředitel a mechanik,“ vysvětlil majitel patnácti kariérních vítězství.

Možná jste už někdy na sociálních sítích viděli záběry z auta, kdy jako blázni křepčí řidič a jeho spolujezdec, když jejich závodník vyhraje. Tak právě to jsou sportovní ředitelé.

Není to však vůbec jednoduchá práce, zejména pak řízení auta, které se musí často prosmýknout úzkým prostorem mezi závodníky, když je ho potřeba víc vepředu.

„Co je tam asi nejvíc náročné, je to, že auta jsou opravdu hodně blízko za sebou a je tam hodně vjemů. Musíte dávat pozor na závodníky, abyste jim dávali správné informace a zároveň nikoho nesrazili. Je toho opravdu hodně a myslím, že po prvních závodech budu usínat dřív než jezdci, protože to bude hodně náročné. I to, že nejsem zvyklý sedět pět hodin v autě a být plně koncentrovaný, bude těžší. Ale auto řídím rád, takže se na to těším,“ řekl Kreuziger.

Jako závodníci si prý se svým parťákem a dnes také sportovním ředitelem Enricem Gasparottem dělali z direktorů legraci, když večer brzy usnuli. „Myslím, že já ze začátku budu usínat ještě v autě,“ smál se.

Aby však mohl auto v pelotonu řídit a funkci sportovního ředitele vykonávat, musí udělat zkoušky. A ty nejsou jednoduché. V současnosti muž, který trávil denně okolo pěti hodin na kole, šprtá skripta, která dostal z UCI (Mezinárodní cyklistické unie). Ta mají 700 stran a jsou v angličtině.

„Teď jsem se učil většinou tři hodiny dopoledne a hodinu večer. Ale začal jsem v úterý, kdy mi to potvrdili, a toho času úplně moc není. Nejsem ale moc zvyklý se takhle učit a chvílemi si přijdu, že jsem úplně hloupej,“ přiznal Kreuziger, který ovládá tři světové jazyky.

Zkoušky ho čekají 12. listopadu. Pak se bude moci zařadit po bok dalších sportovních ředitelů, mezi které patří i další Čech René Andrle. Ten tuto funkci vykonává v prvodivizním týmu Israel Start-Up Nation.