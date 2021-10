Cyklokros míří do Ostravy pod vysokou pec. Získá i evropské akce?

„Pro Ostravu máme na příští rok přislíbený jeden z podniků Evropského poháru nebo TOI TOI Cupu,“ říká Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky. „Letošní ročník proto bereme jako ostrý test, abychom do budoucna mohli trať i organizaci ještě posunout. Naší vizí pro další sezóny je zařazení nové lokality do kalendáře mezinárodních akcí a uspořádání republikového šampionátu.“

Cyklokros Ostrava je jedním ze závodů 20. ročníku Oderského poháru, který je otevřený pro regionální týmy, kluby i jednotlivce. V letošním roce je vypsán pro všechny kategorie od žáků a žaček, přes kadety, juniory až po elitní kategorie žen a mužů v třídách Masters. Závodníci se mohou zúčastnit na jakémkoli druhu kola vyjma elektrokol.

„Jednotlivých zastávek Oderského poháru se dlouhodobě účastní více než stovka závodníků,“ přibližuje ředitel závodu Miloš Židík. „Díky blízkosti Ostravy k Polsku a Slovensku očekáváme až dvojnásobnou účast. Start přislíbili i jezdci profesionální stáje Elkov Kasper, včetně juniorského vicemistra světa Adama Ťoupalíka a jeho bratra Jakuba.“

Součástí programu bude i cyklokrosový workshop, ve kterém zkušení závodníci předvedou mladým krosařům, jak si poradit v terénu i na silnici. „Nezapomněli jsme ani na malé děti, ty mohou přijít i s rodiči a zazávodit si na tratích od 100 metrů do jednoho kilometru. Ať už na jízdních kolech, nebo na odrážedlech. Každý účastník v kategorii dětí do 10 let získá odměnu. Věříme, že pro rodiny to může být příjemně a aktivně strávené sobotní dopoledne,“ dodal Miloš Židík.

Pokud se pořadatelům podaří vymyslet atraktivní trať, mohou se diváci do budoucna těšit i na mezinárodní akce. „Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací,“ přitakal Petr Balogh. „I my proto pro pořádání mezinárodních závodů hledáme nové netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky.“

Okruh měří dva a půl kilometru, budou na něm netradiční typy překážek i různorodý povrch. „Povede kolem dominant Dolních Vítkovic, trasu na dvě křídla rozdělí ulice Vítkovická,“ naznačuje stavitel trati Radovan Šťastný. „Zatímco levá strana je převážně štěrková s atraktivním písčitým sektorem, pravá část je z většiny hlinitá. Postaveno bude i depo pro servis kol a jedním ze symbolů našeho závodu je schodiště, které musí krosaři zdolat v každém okruhu.“