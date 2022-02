Štybar bez Tour? Z Gira nemám výhru, říká. Nový kouč i český parťák

Opět ho čeká sezona plná zajímavých závodů. A ačkoliv Zdeňkovi Štybarovi jeho tým Quick-Step Alpha Vinyl ponechal začátek sezony v podstatě stejný jako obvykle, dojde v jeho kalendáři k mnoha změnám. Týkat se to bude i podniků Grand Tour.

A není to jediná změna. Letos třeba nejel žádný cyklokrosový závod. „A také mám nového trenéra,“ prozradil český jezdec, který už má za sebou menší etapový závod Ruta del Sol.

Jak se cítíte před víkendovým startem jarních klasik?

„Myslím, že by to mělo být dobré, na druhou stranu Ruta del Sol byl těžký závod, bylo to spíš pro vrchaře. Ale jsem rád, že jsem to jel, protože vím, že tyhle závody mě vždycky posunou dál. Obzvlášť po závěrečné přípravě, kterou jsem měl, myslím, že by mě to mělo nakopnout. Ve středu jsem se při tréninku na těch belgických brdcích cítil dobře. Připravený bych měl být, ale nevím, jak je na tom konkurence. Někdo závodil, někdo byl na soustředění ve výšce, jako třeba Wout van Aert a Jasper Stuyven. Pro ně to budou první závody. Takže těžko se s něčím srovnávat. Ale když se podívám na data, watty, celkový pocit, myslím, že bych měl být v cajku. Čímž ale nechci říct, že jsem v top formě. Jenom, že se cítím dobře.“

Víkendový dvojblok klasik Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne - Brusel - Kuurne už je ve vašem jarním programu stálicí?

„Je to tak. Myslím, že by se tohle období dalo ještě využít k tréninku a přípravě, ale na druhou stranu zima byla dlouhá a já se těším na pořádné závody. Zase zažít tu atmosféru. Už ve středu, když jsme trénovali na trase závodu, tam byli fanoušci. Povzbuzovali nás, fotili se, zkracovali si okruh tak, aby nás viděli. Takže se těším i na to, že tam budou fanoušci a dá to zase tu správnou atmosféru. V Belgii jsou od pátku prázdniny pro většinu dětí, má být hezké počasí, takže očekávám, že tam bude zase skvělá kulisa.“

Půjde o vaše první letošní jednorázovky. Jak jste se na ně připravoval a jak jste se chystal na celou sezonu? Bylo v ní něco jiného?

„Změnil jsem trenéra. Míval jsem vždycky svého, ale teď mám týmového. A myslím, že jsme si celkem kápli do noty, tréninky mi seděly. To byla největší změna. Jinak jsem jel normálně. Když byla možnost, trávil jsem čas na soustředění nebo na Mallorce. V podstatě mi žádný trénink neutekl, odtrénoval jsem, co jsem měl. Akorát sem tam nějaká komplikace s covidem, manželka se nakazila, pak si zlomila kotník, další extra cestování kvůli pár věcem. Ale jinak myslím, že to byla celkem dobrá příprava.“

Letos jste v ní ale neměl žádný cyklokros. Bylo to dané i změnou trenéra, nebo jste se v týmu domluvili, že je teď bude lepší vynechat?

„Měl jsem do toho hroznou chuť, ale také jsem nechtěl mít stres po Vánocích. Jet rychle do Belgie, tady zase závodit… Máme teď jen jednoho sponzora, takže jsme neměli ještě ani hotové oblečení. Hrály roli i takové praktické věci. Plus jsem si říkal, že nějaké závody se budou rušit kvůli covidu. Takže jsem to úplně skrečoval a letěli jsme po Vánocích na Mallorcu, kde jsme byli přes Nový rok až do lednového soustředění. Tam jsem odtrénoval perfektně, protože vyšlo i skvělé počasí. Takže jsem toho nelitoval. Hlavně jsem se nemusel vůbec stresovat, nikam chvátat. Když jsem si to pak propočítával, zjistil jsem, že bych tím ztratil minimálně dva týdny specifického tréninku. Cyklokros je sice výborný trénink, ale úplně to do přípravy nesedělo.“

Na Mallorce jste byl s rodinou. Zdokonalil cyklistické dovednosti i váš syn?

„Právě že ani ne. Protože tatínek moc trénuje a nemá na něj čas, nebo je furt pryč. A maminka si zase zlomila kotník a od Nového roku až do minulého víkendu nemohla nic dělat. Takže to nebylo moc dobré. A když se ho zeptám, jestli půjdeme na kolo, tak se mu moc nechce. V Belgii je zase počasí, že se ani nedá moc ven a musíme vymýšlet něco jiného. A hlavně má dlouho školu. Odchází ve tři čtvrtě na osm a až ve čtyři je doma. Pak ho hnát někam na kolo…“

Na Omloop Het Nieuwsblad má váš tým zase nabitou sestavu, takže pojedete klasicky minimálně na tři lídry?

„Přesně tak. Určitě nepojedeme na jednoho kluka. Ani bych nedokázal říct na koho. Florian Sénéchal je na tom dobře, ale třeba Yves Lampaert přesně nevím, jakou má formu. Kasper Asgreen měl covid, takže se také nedá říct, že by byl úplně stoprocentní. Myslím, že i tohle hodně ovlivní peloton. Když měl někdo covid nebo byl třeba i v izolaci, tak něco ztratil a může to mít velký vliv na kondici závodníků.“

To je případ i Josefa Černého, který měl jet na UAE Tour, ale kvůli covidu se tak nestalo. Teď se objevil v sestavě na první belgickou klasiku. Bude to vaše první společná jednorázovka v jednom týmu?

„Ano. A jsem rád, že jede. Jak jsme si to byli ve středu projet, tak samozřejmě nemá úplně páru, kudy jede, kam míříme, jak se ty kopce jmenují, kam odbočujeme... Ale věřím, že ho budeme dobře navigovat. Bude tam vepředu s Iljo Keissem, který ho taky povede. Dáme mu co nejvíc informací tak, aby se zorientoval. Hlavně, tento závod je dost změněný. Prvních 150 kilometrů bude na něm a není tam úplně úsek, který by mu měl uniknout. Zbytek bude na nás.“

Co bude vaším hlavním cílem v jarních klasikách, které pro vás vyvrcholí tradičně závody Kolem Flander a Paříž - Roubaix?

„Já to beru, že od soboty začíná kompletní jaro. Ze zkušenosti vím, že tak, jak začnete, i skončíte na Roubaix. Celé toto období je hodně náročné a je obtížné udržet formu. A když špatně odstartujete, těžko se to už zlepšuje, protože nemáte prostor k dotrénování. Závody vás hrozně sešrotují, když nejste v dobré formě. Aby vás posunuly dál, zlepšily kondici, tak už ji musíte mít na nějaké úrovni. A to je vždy to složité, jak začít sezonu. Když máte úplně výbornou formu, je jasné, že to nevydrží až do konce. Chce to najít balanc. Nebýt úplně top, ale třeba tak na 95 procentech a zbylých 5 procent dohnat v závodech.“

Co vše vás tedy čeká na jaře?

„Po tomto víkendu Paříž - Nice, E3 Saxo Bank Classic, Napříč Flandry, Kolem Flander a Paříž – Roubaix.“

Fanoušky hodně zajímá účast českých cyklistů na podnicích Grand Tour. Který z nich byste měl letos jet?

„Giro d´Italia. Myslím, že to bude má jediná letošní Grand Tour.“

Chtěl jste si ho zase zkusit, nebo rozhodl tým?

„Já bych samozřejmě moc rád jel Tour de France, ale tým rozhodl, že pojedu Paříž – Nice místo Strade Bianche a Tirreno - Adriatico, a pak Giro a žádnou Tour a Vueltu. V průběhu sezony se to může samozřejmě změnit, bude záležet, jak na tom budu, jaká bude forma, co ostatní a tak dále. Zatím můj program ale vypadá takto. Na druhou stranu, budu rád, když pojedu Giro, protože je to Grand Tour, ze které mi chybí vyhraná etapa. Když by se to povedlo, měl bych etapu ze všech tří, což je taky ohromná motivace.“