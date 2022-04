Místo dominance oči zabodnuté do podlahy. Štybarův tým se topí v krizi

Nejlepší člověk z Quick Stepu na Kolem Flander až 23.? Když se na to někdo podívá bez dalších informací, je to katastrofa. Určitě to má své důvody, které tým zná. Kdyby se to stalo třetí rok po sobě, dalo by se říct, že jde o systematickou věc, ale tak to není. Kasper Asgreen loni Flandry vyhrál. Tohle se může stát komukoliv, nikdo nemůže vyhrávat třeba sto let každý rok. Ale jak znám Patricka Lefevera (šéfa týmu), nedovedu si představit, že by nad tím mávl rukou. I když ví, že lidi práci odvedli na všech úrovních dobře, tak tam muselo být dusno. Já jsem v Quick Stepu byl, pro Belgičany jsou Flandry i Roubaix absolutním vesmírem. V Belgii je cyklistika národní sport jako u nás fotbal nebo hokej. Dovedu si představit, jak se o tom v neděli v hospodách debatovalo. I tam to chodí tak, že každý je nejlepší trenér. Tohle tam tedy určitě důkladně rozebrali.