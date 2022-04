Pogačar protaktizoval bitvu králů ve Flandrech, slaví Van der Poel

Byl to neuvěřitelný souboj. Bitva dvou opravdových titánů současného světového pelotonu. V závěru monumentu Kolem Flander už to vypadalo, že rozhodnou sprinterské schopnosti Mathieu van der Poela a Tadeje Pogačara. Jenže přílišné taktizování a trochu i nezkušenost se slovinskému králi vymstily. Výhru slavil MVDP, který se nenechal zaskočit dvojicí, jež je dojela. Zato Pogačar přišel i o stupně vítězů.

Krásná bitva s trochu překvapivým vyvrcholením. Tak by se dala stručně shrnout nedělní monumentální klasika Kolem Flander. Sledovat dvě stě sedmdesátikilometrový závod od samého začátku je opravdu pro skalní fanoušky cyklistiky. Ale kdo si zapnul alespoň jeho posledních 50 kilometrů, rozhodně nelitoval zhruba hodiny a půl strávené u televize.

Právě tady se odehrálo vše podstatné. Dynamické útoky Tadeje Pogačara v krátkých prudkých stoupáních, úporné stíhací akce Mathieu van der Poela a především závěrečný sprint, ze kterého se bude muset Slovinec dost poučit. Ale vezměme to od začátku.

Od chvíle, kdy Wout van Aert oznámil, že kvůli covidu na start Ronde nenastoupí, byl hlavním favoritem jeho odvěký rival Van der Poel. Ten už ve středu ovládl generálku na hlavní flanderský závod Napříč Flandry. A ačkoliv jsou na první pohled dvěma dost odlišnými typy jezdců, nedalo se mezi favority nepočítat při jeho premiéře v elitní kategorii této klasiky Pogačara.

Dvojnásobný vítěz Tour de France jel kostkové klasiky naposledy před čtyřmi lety, kdy ještě nebyl profíkem. Jeho nezkušenost se projevila už ve středu, kdy nezvládl poziční bitvu. Z toho se sice v nedělním klání poučil, na důležitých místech byl vždy vepředu. Přišly však zase jiné chyby. Tou první byl jím zaviněný pád po zhruba dvaceti kilometrech závodu. Nic vážného se ale nestalo, a tak mohl Slovinec bez problémů pokračovat dál.

Hlavní favorité se o slovo přihlásili 45 kilometrů před cílem na jednom z náročných helingenů (těžkých stoupáních po kostkách) Koppenbergu. Tam přišel první Pogačarův útok, který ale odrazili Valentin Madouas a Van der Poel. I díky následnému ataku nizozemského multitalentu se právě tato trojice odpojila od hlavního pole a začala stíhat duo uprchlíků Dylana van Baarleho a Freda Wrighta.

Zbytek závodu už pokračoval v režii dvou titánů současné cyklistiky. Nejprve dostihli uprchlíky a na závěrečné obtížné dvojkombinaci Oude Kwaremont a Paterberg už si udělali vlastní závod. „Byla to pro mě opravdu těžká stoupání. V životě jsem neměl v nohou tolik laktátu. Tadej tam jel velmi dobře, já jsem byl na limitu, jen jsem se snažil viset na jeho zadním kole. Byla to jediná možnost. Ve sjezdu jsem měl pak trochu času, abych vydechl a připravil se na závěr,“ popisoval v cíli jednu z klíčových pasáží Van der Poel.

Zbývající kilometry tito dva ukázkově spolupracovali a od dvojice pronásledovatelů si udržovali zhruba půlminutový odstup.

Až do závěrečného kilometru. Přesně pod Flamme Rouge, červeným praporkem značícím posledních tisíc metrů závodu, oba vyvěsili nohy a na řadu přišlo velké taktizování. Něco, co už Van der Poel poznal potřetí. Poprvé v roce 2020, kdy přespurtoval Van Aerta, podruhé pak loni, kdy ho překonal Kasper Asgreen. „Tuto situaci jsem už znal, jen tentokrát to bylo s Tadejem. Bylo pozoruhodné, že se zaobíral jen mnou a ne ostatními,“ popsal situaci, kdy je začali dojíždět Madouas s Van Baarlem.

Van der Poel na Kolem Flander 2019 4. místo 2020 1. místo 2021 2. místo 2022 1. místo

Sám v tu chvíli, na hranici 250 metrů do cíle, šlápnul do pedálů a dostal se na první pozici. Tady ale přišla velká chyba Pogačara, který na podobné sprinty není příliš zvyklý. Zbylí dva soupeři ho nejprve obklopili a poté mu uzavřeli cestu tak, že on už o vítězství rozhodně jet nemohl. Navíc z bitvy, kde to zprvu vypadalo, že skončí nejhůř druhý, vyšel bez pódiového umístění, z čehož byl také viditelně značně rozladěn.

Jeden ze sportovních ředitelů týmu UAE Emirates dokonce tuto situaci řešil s rozhodčími, ale po konzultaci s nimi uznal, že to bylo sice na hraně, ale stále šlo o regulérní sprint. Také sám Pogačar pak svá gesta mírnil. „Nebyl jsem naštvaný na ostatní, ale sám na sebe. Tak to prostě je, někdy máte cestu takto uzavřenou, jindy máte volnou silnici,“ dodal smířlivě mladý Slovinec, který také řekl, že si závod Kolem Flander zamiloval. Je tedy jasné, že se v dalších letech pokusí o nápravu.

Jediným českým zástupcem na monumentu kolem Flander byl Zdeněk Štybar. Ten sice zhruba v půlce závodu dobře pokryl útok Ivána Garcíi a dostal se do skupiny před pelotonem, těžká stoupání ale byla po nedávné nemoci ještě nad jeho síly a do cíle dojel na 54. místě.

Cyklistický závod Kolem Flander (WorldTour) - 272,5 km:

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) 6:18:30, 2. Van Baarle (Niz./Ineos Grenadiers), 3. Madouas (Fr./Groupama-FDJ), 4. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) všichni stejný čas, 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious) oba -2, ...54. Štybar (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) -5:16.