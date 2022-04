Zmatený cyklista jel v protisměru! Srážce zabránil přeskočením hrazení

Závod Scheldeprijs v Belgii už pár minut znal svého vítěze, když došlo k dost podivné události. Ano, často to vídáme při dojezdu horských etap, že když se k cílové pásce trousí opozdilejší závodníci, ti rychlejší jim do protivky po druhé straně silnice už sjíždí dolů. Tam není žádný problém, protože málokdy dojíždí pohromadě větší skupinka cyklistů.

Jenže ve středu šlo o úplně jinou situaci. Belgičan Tim Merlier z celku Alpecin-Fenix už svůj výsledek znal, ve sprintu si dojel pro deváté místo. Pár minut se zdržel v cíli, pak nasedl na kolo a vydal se po stejné cestě, jen opačným směrem, pryč. Jenže když si poklidně projížděl kolem zbývajících fanoušků, všimnul si něčeho nečekaného. Proti němu se vyřítila ještě skupina zhruba dvanácti jezdců, kteří si chtěli otestovat své sprinterské schopnosti.

Merlier proto okamžitě slezl z kola, to přehodil přes hrazení do rukou diváků a sám přeskočil přes překážku, která mu sahala zhruba po prsa. Belgičan tak ukázal také dobrý odraz, se kterým by mohl zkusit třeba skok do výšky. Ovšem rozhodčí tento jeho kousek už tak pozitivně neocenili, za porušení pravidel a ohrožení dalších závodníků dostal pokutu 200 euro (necelých 5000 korun).

„Závodník měl za to, že už všichni ostatní projeli cílem, proto se vydal cílovou rovinkou k týmovému autobusu,“ vysvětlil pro web Cycling News jeden ze zástupců týmu.