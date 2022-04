Zůstaň doma! Vzkázal cyklista po drsném pádu při Roubaix divákovi

Byl ve skupině, u které bylo jasné, že bude bojovat o pódiové umístění v nejslavnější kostkové klasice na světě. Yves Lampaert se navíc cítil tak silný, že byl přesvědčený, že jedním ze tří šťastných může být právě on. Ještě když vjížděl s Matejem Mohoričem na předposlední pavé úsek, věřil, že třetí místo by to mohlo být. Pak ale přišla katastrofa. Sedm kilometrů před cílem zavadil o diváka stojícího na asfaltovém okraji kostkového sektoru a ve vysoké rychlosti spadl.

Cyklistika bez diváků, to není to pravé ořechové. Jenže i s nimi je to někdy hodně problematické. Při nedělním monumentu Paříž - Roubaix se o tom přesvědčil Yves Lampaert z týmu Quick-Step Alpha Vinyl. Ten byl v závěrečných desítkách kilometrů poslední nadějí belgické stáje, která dřív na jarních klasikách dominovala, na umístění na stupních vítězů.

Místo toho ale týmový šéf Patrick Lefevere, a společně s ním miliony diváků u televizí, sledovali, jak jde Lampaert hodně tvrdě k zemi. „Věděl jsem, že v ten den nejsem nejsilnějším mužem v pelotonu, a i ve dvojici s Mohoričem jsem byl tím slabším, ale ve třetí místo jsem věřil,“ popsal pak někdejší belgický mistr listu Sporza.

Co se přesně stalo? Tito dva cyklisté projížděli předposledním kostkovým úsekem závodu, na kterém se s drsnými kočičími hlavami musí vypořádat hned na třicítce sektorů. Do cíle chybělo pouhých 7 kilometrů, když se Lampaert rozhodl trochu si zkrátit zatáčku a také na chvíli ulevit tělu, které už na nepříjemné dlažbě za celý den schytalo nespočet tvrdých nárazů. A tak to ‚střihl‘ přes kousek vyasfaltovaného pruhu lemujícím kostkovou cestu.

Jenže právě v tomto prostoru si své místečko našli diváci, kteří mohutně projíždějící cyklisty povzbuzovali. Jeden z nich vystrčil své tleskající ruce do cesty Belgičanovi, který do poslední chvíle předpokládal, že s nimi uhne. Jenže vzápětí zjistil, jak šeredně se splet. Fanoušek neustoupil, Lampaert o něj svou pravou rukou ve vysoké rychlosti zavadil, což ho hned otočilo na kostky. Tam se ještě svým ekvilibristickým uměním snažil vše ustát, jenže velmi kluzké kočičí hlavy s velkými mezerami byly proti. Týmový parťák Zdeňka Štybara se i s kolem otočil o 180 stupňů a letěl k zemi, na kterou tvrdě dopadl levým bokem. Záběry, které následně obletěly sociální sítě, vypadaly hodně drsně.

„Toto jsou situace, ke kterým by v závodech docházet nemělo. Je to škoda. Chtěl jsem si trochu zkrátit zatáčku a normálně v takových situací fanoušci ustoupí dozadu. Jenže tento muž své ruce ještě vystrčil a zasáhl mou paži. Následkem toho jsem ztratil rovnováhu a už se mi nepodařilo udržet na kole,“ popsal Lampaert situaci ze svého pohledu. A přidal také jeden vzkaz: „Pokud o cyklistických závodech nic nevíte, pak raději zůstaňte doma.“

Pád po střetu s fanouškem si v jedné ze svých dřívějších účastí na Pekle severu prožil také jediný český účastník tohoto ročníku Štybar. Ten prozradil, že Lampaert nebyl jediným z jejich týmu, kdo v neděli takto nepříjemně upadl.

„Florian Sénechal měl bohužel stejnou nehodu, taky narazil do diváka a byl z toho těžký pád, ale to asi v televizi vidět nebylo. Bohužel, nemělo by se to stávat. Diváci tam jsou, za což my jsme rádi, ale musí také být opatrní. Na druhou stranu, stáli tam zrovna za bariérami na asfaltu, po kterém bychom neměli jet. Ale v této části závodu, úplném finále, už každý hledá každý centimetr normální cesty nebo lepších kostek, aby tělu trochu ulevil,“ vysvětlil Čech.

Lampaert nakonec závod dokončil na 10. místě, ze kterého ale rozhodně nadšený nebyl.