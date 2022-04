Lutych - Bastogne - Lutych: Pogačara vyřadila tragédie. Dědeček se loučí

Závod Strade Bianche vyhrál Slovinec Tadej Pogačar. • FOTO: Reuters Ve Francii se svádí velký souboj o prezidentské křeslo. Jeden Francouz ale bude bojovat hlavně o čest také v Belgii. Na posledním monumentu jara Lutych - Bastogne - Lutych chce Julian Alaphilippe alespoň zmírnit neúspěch svého týmu na dosavadních jednorázovkách. Naopak suverén úvodu sezony Tadej Pogačar vůbec nepojede. Po šestnácté nebude na La Doyenne (v překladu: nejstarší) chybět ani „dědeček“ Alejandro Valverde. Tentokrát naposledy.

Bez obhájce, Pogačar teď řeší smutné věci Patřil jednoznačně k největším favoritům tohoto posledního jarního monumentu. Toho, jenž loni vyhrál. V sobotu však Tadej Pogačar oznámil: „Mrzí mě to, ale na Lutychu startovat nebudu.“ Důvod pak objasnila jeho stáj UAE Team Emirates. Pogačarově snoubence, rovněž profesionální cyklistce Uršce Žigartové v týdnu zemřela maminka. Dvojnásobný vítěz Tour de France se proto vrací domů do Slovinska, aby svou nastávající manželku podpořil.

Těžká stoupání v Belgii Může to znít jako protimluv, ale také v Belgii, kde se nejvyšší bod nachází v nadmořské výšce 694 metrů, si dají i zdatní vrchaři pořádně do těla. Při loňském ročníku tohoto monumentu nastoupali během 259 kilometrů 4352 výškových metrů. A to už je porce hodna středně těžké horské etapy například na Giro d´Italia, kde bývají horské dny hodně náročné. Tentokrát se cyklisté dostanou nejvýš na metu 565 metrů. Jenže co kopce v Ardenách ztrácí na výšce, to dohání svou prudkostí. Jedno z nejznámějších stoupání Cote de La Redoute dlouhé1,6 km, má sice průměrný sklon 9,5 %, ale v nejstrmějším úseku je to až 22, a to už si závodníci pořádně máknou. Lutych - Bastogne - Lutych • Foto Facebook

Valverdeho loučení s Ardenami V počtu účastí zde patří k rekordmanům. Na La Doyenne, tedy nejstarší klasice, bude den před svými dvaačtyřicátými! narozeninami právě Alejandro Valverde tím nejstarším. Na své konto si připíše účast číslo 16, na které by se mělo jeho putování Ardenami také zastavit. Na začátku sezony totiž tento nesmrtelný Španěl oznámil, že letos už opravdu skončí. „Tělo by bylo schopné pokračovat dál, ale hlava už je vyčerpaná,“ přiznal muž, u kterého někteří žertovali, že bude jezdit ještě dalších pět let. Nyní se chce ale se závodem, který čtyřikrát ovládl, rozloučit. A nemusí to vůbec být loučení ze zadních pozic. Loni dojel ve sprintu pěti cyklistů na 4. příčce, na středečním předvoji monumentu – Valonském šípu – byl druhý. I s dědečkem, jak mu v týmu mladí kolegové říkají, se zkrátka musí počítat. Alejandro Valverde • Foto Reuters

Alaphilippova záchranná mise Jeho tým Quick-Step Alpha Vinyl vždy patřil ke klasikářským špičkám, poslední léta jaru dominoval. Jenže letos, ať už je to dané řadou nemocí či i trochou smůly, tomu tak není a belgickým fanouškům se to vůbec nelíbí. Ani sami závodníci s tímto stavem spokojení nejsou, jenže to nedokázali změnit. Naposledy stáli na stupních vítězů 27. února na jednorázovce Kuurne - Brusel - Kuurne, kterou ovládl jejich sprinter Fabio Jakobsen. Nyní je tak poslední příležitost, jak alespoň trochu zachránit čest sestavy, jejímiž členy jsou i dva Češi (Josef Černý a Zdeněk Štybar). Ani jeden však v Lutychu nestartuje. Vedle úřadující světového šampiona Juliana Alaphilippa, který loni skončil druhý, se naděje vkládají také do talentovaného Remca Evenepoela. Julian Alaphilippe • Foto Facebook

Van Aert si v premiéře nevěří Když se postaví na start, je automaticky za favorita. Wouta van Aerta si všichni snaží hlídat, ale málokdy se jim to povede. Tentokrát je domácí miláček v jiné situaci. Lutych za normálních okolností nejezdí, po těžkých kostkových klasikách už odpočívá. Teď si ale odbude premiéru. Kvůli covidu totiž nemohl jet Kolem Flander ani Amstel Gold Race. A ačkoliv na Paříž - Roubaix i po prodělané nemoci skončil druhý, teď tvrdí: Na vítězství to nevidím. Ale s tím, co předvádí, věřte mu. Wout van Aert • Foto Reuters