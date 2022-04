Mistra světa vezla sanitka, sok spěchal pomoct: Nemohl se hýbat ani dýchat

Čest alespoň trochu zachráněna. Ranmco Evenepoel projel osamoceně cílem, s obrovským náskokem, těsně před projetím cílovou páskou se nevěřícně, ale šťastně chytil za hlavu. A v cíli následovala řada objetí. S maminkou, přítelkyní, ale jedno z nejdelších bylo s šéfem týmu Quick-Step Alpha Vinyl Patrickem Lefeverem.

Není se čemu divit, šéfovi nejpopulárnější belgické cyklistické stáje musel spadnout obrovský balvan ze srdce. Letošní klasikářské jaro totiž bylo pro jeho tým velkým propadákem. Od 27. února, kdy ovládl závod Kuurne - Brusel - Kuurne sprinter Fabio Jakobsen, nebyli jeho zaměstnanci ani jednou na stupních vítězů. Věc v posledních letech nevídaná. Evenepoel ale leccos napravil.

Jeho tým ale ještě před tím postihla i jedna pohroma. Do cíle zbývalo 60 kilometrů, když se hlavní balík cyklistů nevešel na silnici a došlo k nepříjemnému hromadnému pádu. Při něm do příkopu v lese po pravé straně cesty zajel Julian Alaphilippe. Záběry ukazující jeho kolo zabořené ve stromu a Francouze v duhovém trikotu pod ním a snažícího se ze svého bicyklu vymotat, vypadaly děsivě.

Dokonce tak, že jeho krajan, ale současně soupeř Romain Bardet místo toho, aby nasedl na své kolo a uháněl za skupinou, která se pádu vyhnula, se vydal ze strmějšího kopce zjistit, jak na tom Alaphilippe je a přivolat mu pomoc.

„Rozhlédl jsem se a viděl Juliana možná pět nebo šest metrů dole pod silnici. Byl to emocionální šok, protože byl ve špatné situaci. Nikdo nepřicházel a on opravdu potřeboval pomoc. Nemohl se hýbat, nemohl dýchat. Sice byl při vědomí, ale nemohl nic dělat. Opravdu doufám, že je v pořádku,“ dostával ze sebe Romain Bardet v cíli pro portál Velo News.

Alaphilippův tým vydal krátce po závodě jen stručné prohlášení, že je jeho lídr v nemocnici ver stabilizovaném stavu.

I pro svého zraněného parťáka tak chtěl Evenepoel vyhrát. Rodák z belgického Aalstu tak velmi dynamicky zaútočil v závěru stoupání Cote de la Redoute (30 km před cílem), tedy na jednom z ikonických kopců nejstarší klasiky. Svůj náskok držel přibližně na 30 sekundách, 10 km před závěrem sice klesl na 18 vteřin, ale ze stíhací skupiny, která pak začala spíš taktizovat, už ho nikdo nedojel a cílem projel 48 sekund před svými pronásledovateli.

„Bylo to dost těžké, foukalo trochu proti. Byl to těžký a dlouhý den. Ale prožil jsem asi nejlepší den na kole, je to perfektní,“ vyprávěl pak v cíli do mikrofonu Eurosportu teprve dvaadvacetiletý talent.

I pro něj jde o velkou věc. V srpnu 2020 měl při monumentu Kolem Lombardie hodně těžký pád, kdy nezvládl sjezd a skončil v propasti pod mostem.

„Měl jsem pak řadu problémů, fyzických i mentálních. Teď se všechno trochu stabilizuje a vracím se ke svému dřívějšímu já. Mám asi nejlepší formu od doby, kdy jsem profesionálem,“ popsal Evenepoel.