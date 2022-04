Ředitel König láká na Závod míru na Jesenicku, kde vyhrál i Pogačar

Tour de France do Česka sice nezavítá, ale pokud chcete vidět největší světové talenty, kteří by ji v budoucnu mohli vyhrát, nenechte si ani letos v červnu ujít Závod míru jezdců do 23 let, který se znovu koná na Jesenicku. V itineráři nechybí brutální výjezd na Dlouhé stráně, který bude poté v srpnu součástí dalšího významného závodu s dobrou mezinárodní konkurencí – Sazka Tour. Při ní si budou moci toto pověstné stoupání v rámci svého závodu zkusit i amatéři.