Cink před Novým Městem: Smetla mě alergie. Stárnu, jsou potřeba změny

Cyklisté, a nejen ti čeští, říkají, že SP v Novém Městě je výjimečný zážitek. V čem je to jiné?

„Je to lidmi, atmosférou a i samotným areálem. Třeba v Brazílii, kde jsme měli první letošní SP, přišlo zhruba stejně lidí, ale areál a trať nebyly úplně přístupné pro fanoušky. Vysočina Arena je ideální místo. Lidé se dostanou, kam chtějí a pak je to znát v závodu, kde je fandění úplně jiné. V Brazílii byla dvě tři místa, kde byla dobrá atmosféra, na zbytku trati jsme nepotkali třeba vůbec nikoho.“

Pomohou vám diváci i na stupně vítězů? Loni se to těsně nepovedlo…

„Samozřejmě už bych to rád prolomil, ale určitě to letos bude těžší než loni. Důvodem je zase větší konkurence a taky můj zdravotní stav. Vždycky mi však výborná atmosféra v Novém Městě pomáhala, byl jsem hodně namotivovaný. A v to doufám i teď.“

Patří SP v Novém Městě k vrcholům vaší sezony?

„Rád bych řekl, že ano, ale tak o tom teď asi moc mluvit nemůžu. Samozřejmě jsem na to chtěl být připravený, mít formu, na kterou jsem zvyklý. Bohužel od Brazílie jsem toho moc nenatrénoval. Spíš jsem se snažil jet nějaký závod. Už celkem dlouho mě trápí silná alergie, takže si na Nové Město nedávám žádné extra velké cíle. Budu se snažit udělat maximu, abych diváky nezklamal.“

Jak dlouho se vás alergie bude držet?

„To právě vůbec nevím. Vždycky jsem měl alergii tak týden, ale nikdy mě neomezovala ve výkonu. Až tenhle rok je to něco úplně jiného, smetlo mě to víc. Je to zvláštní. Nejdřív jsem myslel, že odejde sama, že to přetrpím. Jenže žádné zlepšení, už jsem si musel jít i pro léky. Snad se to dá dohromady.“

Vraťme se ještě k úvodnímu dubnovému závodu SP v Brazílii, kde jste zjistil, že se jezdí rychleji a konkurence je zase o něco silnější...

„Teď už to před sezonou vždycky nějak čekám. Před každým ročníkem se někdo nový objevil, závody byly těžší, rychlejší. Pociťuju to i na svém tréninku a na výkonnosti, která roste rok od roku. Je tím pádem logické, že ani ostatní nebudou pozadu. Na to, že přichází nová jména, jsem si už zvyknul. Je to pro náš sport jen dobře.“

Silniční cyklisté často zmiňují, že se závodění po covidové pauze hodně změnilo. Platí to i u biků?

„Přijde mi, jako by pauza všechny hodně nakopla. Třeba takový Nino Schurter… Během covidu formu úplně neměl. Sice mu bude už 36 let, přesto stále patří k nejlepším, pořád může vyhrávat největší závody. Spíš to tedy vypadá, že si odpočinul. A stejně tak i ostatní. Přeci jen dva roky jsou dost, závodění nám chybí.“

Je kvůli tomu nutné výrazně upravit přípravu?

„Trénink se pořád mění, pořád je potřeba zkoušet něco nového. Závody se stále zrychlují, jsou těžší, je potřeba na to reagovat i v tréninku. Na to si taky musím dávat pozor, protože potřebuju držet krok s nejlepšími. Proto se tedy nesmím bát dělat změny.“

A co jste letos změnil?

„Přes zimu jsem víc do posilovny, jinak intervalové tréninky na kole, které se nám osvědčily loni, zůstaly stejné. Výkonnost byla loni skvělá, takže jsme zůstali u stejných věcí. Ale třeba dva roky zpátky jsme intervaly upravili, hodně jsme zapojovali posilovnu. Teď to tedy zůstalo stejné, ale uvidíme do budoucna. Taky stárnu, takže určitě další změny budou potřeba.“