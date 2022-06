Na L´Etape přijede hvězdný Schleck, pro Sáblíkovou půjde o test: Můj vzor je Hirt

Chystá se na slavnou vyjížďku na Alpe d'Huez, k čemuž vede cesta přes známé vrcholy Col du Galibier nebo Col de la Croix de Fer. Formu před francouzskou verzí L´Etape si Martina Sáblíková ověří při té české. V sobotu pojede ze Strahova malebnou krajinou ke Křivoklátu a stejně jako tisíce hobíků si bude moct vyzkoušet, co prožívají profesionálové při Staré dámě.

Vloni jste závod mezi ženami vyhrála, co očekáváte letos?

„Já se na to hrozně těším. Jsem ráda, že bude víc kopců. Pro mě je to dobrý trénink. Pokud budu ve skupině jako minulý rok, bude tam spousta supr cyklistů. Člověka to dokáže vyburcovat a dokáže ze sebe dostat víc, než když jede sám.“

Měla jste možnost si trať projet?

„Pro mě to bude premiéra, na kole se sem moc nedostanu. Jak jsem slyšela, ty kopce jsou dlouhé a náročné. Máme naplánované projet si to autem.“

Budete znovu myslet na vítězství?

„Nad tím jsem zatím vůbec nepřemýšlela. Chci si to užít jako minulý rok. Je tam hrozně moc lidí, může se to namíchat, uvidíme, v jaké skupině se ocitnu. Když budou kopce, zkusím jet, co budu mít v sobě.“

Kolik máte natrénováno?

„Abych se přiznala, tak to nebylo jako loni. Tam mi hrálo do karet, že se to jelo až po letních prázdninách. Měla jsem možnost na tom kole něco najezdit. Teď nemám naježděno tolik, ale těším se na atmosféru. Mám asi tak tři a půl tisíce kilometrů, což je docela málo.“

Na delší trati v délce 136,8 kilometru je převýšení 1900 metrů, je to srovnatelné s vašimi cyklistickými tréninky?

„Většinou to mám tak, že na sto, sto deseti kilometrech těch patnáct set určitě nastoupám. Včera jsme jeli sto třicet, a měli jsme taky nějakých sedmnáct osmnáct set. Je to moje normální dávka, kterou absolvuju při tréninku.“

Mapa závodu • Foto L´Etape

Bude pro vás český závod rozjetím před výjezdem do Francie, kde si vyzkoušíte dvanáctou etapu letošního programu Tour de France?

„Platí to pořád. Samozřejmě, ta francouzská bude něco jiného. Ty výškové metry tam budou úplně jinde. Já doufám, že se nám ještě podaří odjet do Livigna, abych si pár dlouhých kopců, které budou tam, najela. Těším se na obě dvě, protože kde jinde, v uvozovkách, hobík, jako jsem já, může tyhle závody a tuhle atmosféru vyzkoušet.“

Máte mezi špičkovými cyklisty nějaký svůj vzor?

„Těch jmen by se našlo hrozně moc. Já jsem samozřejmě hrozně ráda, když někoho znám osobně. Moje vzory jsou spíš čeští cyklisti. Třeba Jan Hirt, Zdeněk Štybar, samozřejmě i Ján Svorada. Když s ním člověk může jet na vyjížďku, jak jsme byli před týdnem s L´Etape, vidí, jak na tom kole sedí, jak šlape. Ti cyklisti, kteří to mají takhle najeté, jsou úplně někde jinde.“

Sledovala jste výkony Jana Hirta při nedávném Giru, kde mimo jiné i vyhrál etapu?

„To bylo neuvěřitelné. Já jsem hrozně ráda, že se mu to konečně povedlo. Víme, že byl vždycky v nějakém úniku a pak mu to o kousek nevyšlo, poslední část do kopce se mu moc nedařila. Ale co tam teď předvedl, bylo úplně geniální. Já jsem hrozně moc ráda, že s takovými lidmi může člověk prohodit pár slov. Jezdila jsem s ním i na kole, pro mě to pak má daleko větší význam, když vím, jaký ten člověk je i osobně.“