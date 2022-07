Sazka Tour Challenge: Zdolejte jako profíci Dlouhé stráně. Kdy trénovat a jak se najíst?

Vítězem loňské etapy Sazka Tour s cílem na Dlouhých stráních se stal Nor Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) • Jan Brychta

Blíží se největší závod v Česku s účastí i prvodivizních celků Sazka Tour. Letos si během něj ale mohou vyzkoušet extrémní cyklistiku a náročný výšlap na Dlouhé stráně i amatérští cyklisté. Těm to umožní Sazka Tour Challenge. Jak se zúčastnit, co vás čeká, jak se připravovat v závěrečném týdnu a co sníst před a během závodu?

Nyní si čeští cyklističtí fanoušci užívají skvělé výkony hlavně v televizi při Tour de France. Už na začátku srpna budou mít příležitost viděl vrcholovou cyklistiku i doma v Jeseníkách, kde se pojede tradiční Sazka Tour (4.-7. srpna). Zúčastní se jí i celky World Tour jako BikeExchange-Jayco, Bora-hansgrohe, dále Development Team DSM s českou nadějí Pavlem Bittnerem. K vidění by měl být také vítěz etapy na letošním Giro d´Italia Jan Hirt.

Čekají je čtyři velmi náročné etapy o celkové vzdálenosti 714 kilometrů, ve kterých cyklisté nastoupají více než 10 tisíc metrů.

Tento závod si neužijí jen běžní diváci, ale také děti z dětských domovů. „Naše podpora cyklistiky není jen o profesionálních závodech, proto chceme zpřístupnit elitní podmínky i pro amatérské jezdce a při příležitosti Sazka Tour darujeme další kola a helmy do dětských domovů. V posledních měsících jsme jich rozdali téměř 300 a pro většinu z obdarovaných dětí to bylo vůbec první kolo v životě,“ říká Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Ovšem okusit pocity, které mají profíci při nejnáročnějším stoupání Sazka Tour, výjezdu na Dlouhé stráně, budou moct i amatéři. Pro odvážné zájemce připravili organizátoři speciální Sazka Tour Challenge, tedy závod pro hobby cyklisty. (Přihlášení ZDE>>>)

„Letos poprvé zahrneme do profi závodu i možnost pro trénované hobby cyklisty vyzkoušet si, jak chutnají obávané Dlouhé stráně. Čeká na ně uzavřená silnice, doprovodná vozidla, diváci podél trati a neskutečná sportovní dřina, to vše nabízí tato mimořádná výzva,“ láká Diamantová.

Jeden z nejtěžších kopců, říká Vakoč

Konkrétně jde o trasu dlouhou 12 kilometrů s převýšením 800 metrů. Startuje se v Loučné nad Desnou, odkud se rovnou stoupá až k horní nádrži Dlouhé stráně.

„Je to těžký kopec a tady v Česku asi jeden z nejtěžších. Má přes deset kilometrů s průměrem 7-8 procent, takže je to v tomto ohledu srovnatelné s některými alpskými stoupáními. Navíc jsou tam i části, které mají 13 procent. Je to opravdu náročný kopec, na který určitě budou účastníci závodu potřebovat lehké převody,“ přibližuje bývalý silniční profesionál Petr Vakoč.

Je tedy zásadní dobře si rozložit síly. „Rozvrhnout si tempo a nezničit se. Pokud člověk přijede do nejtěžší části už vyšťavený, tak tam nejvíc ztratí. Nebo se může stát, že prudší části ani nevyjede. Takže je určitě dobré, pokud je ta možnost, vyzkoušet si předem nějaké delší kopce, ať amatérští cyklisté vědí, co můžou očekávat,“ doporučuje závodník, který se nyní věnuje maratonům na horských kolech.

Podle Vakoče je nejdůležitější si předem, buď přímo v místě závodu, nebo v nějakém delším kopci, vyzkoušet tempo, jakým jej hobby závodník zvládne vyjet. „Pokud má k dispozici desetiminutový kopec, tak si zkusit ten, aby věděl, jakým tempem jej zvládne a jak zhruba by měl jet v kopci, kde pak stráví 40 nebo 50 minut. Říct si: Jasně, tímhle tempem vydržím 10 minut, takže potřebuju jet výrazně pomaleji, abych to zvládnul.“

Rozhodně se ale nesnažte trénink dohánět na poslední chvíli. V týdnu před samotnou výzvou, která se jede v sobotu 7. srpna, už je dobré zařadit pouze jeden těžší trénink. „Pondělí bych dal volné, v úterý poslední těžší trénink – aby tělo nevypadlo z výkonnostního módu. Ve středu a ve čtvrtek se jen malinko projet a den před závodem je rozjetí. Pokud už budete v místě konání, tak si třeba vyzkoušejte část kopce, třeba do půlky, abyste viděli, co vás tam bude čekat, jak kopec vypadá,“ doporučuje někdejší klasikář.

Vynechte vlákninu

Co rozhodně není dobré podcenit, je strava. Bez energie totiž nevyjedete ani menší kopec, natož pak takový, jakým jsou i některými profíky obávané Dlouhé stráně. Ale nejde jen o jídlo a pití v den závodu.

„Zásadní je poslední den před závodem, aby měl člověk dostatek sacharidů. Pokud chcete jít opravdu do závodního módu, vynechejte vlákninu, tělo bude zadržovat míň vody, bude o něco lehčí, což se bude hodit. Takže na poslední den bych dal libové maso – krůta, ryba s rýží nebo těstovinami. Dostat do sebe dost sacharidů, protože tělo z nich může těžit v závodní den,“ navrhuje Vakoč.

V samotný den klání je pak nejdůležitější snídaně. Ta by měla přijít zhruba tři hodiny před startem a opět jde o to dostat do těla dostatek sacharidů. „Já mívám rýžovou, případně ovesnou kaši s banánem, s ovocem. Můžete sníst zhruba 2-3 gramy sacharidů na kilo své váhy, abyste měli dostatek energie.“

Pak už stačí jen zhruba 10 minut před samotným startem dát si gel, pokud byste měli pocit, že vám během uplynulých tří hodin vyhládlo. Ne ale dřív! A samozřejmě nezapomeňte na pití, dát si do košíku lahev s iontovým nápojem.