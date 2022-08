Sazka Tour láká na českou jedničku Hirta a výzvu pro hobby cyklisty

Vítězem loňské etapy Sazka Tour s cílem na Dlouhých stráních se stal Nor Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) • Jan Brychta

Milovníci silniční cyklistiky se mají i v Česku na co těšit. Už ve čtvrtek startuje největší tuzemský závod Sazka Tour. V jeho menu ani tentokrát nechybí výjezdy na Pustevny a Dlouhé stráně. Fandit budete moci aktuální české jedničce Janu Hirtovi či velkému talentu Pavlu Bittnerovi. A pro ty, kdo mají rádi výzvy, je tady Sazka Tour Challenge – výjezd amatérů na legendární i obávané Dlouhé stráně.

Účast loňského vítěze, ale také týmů z nejvyšších pater světové cyklistiky. A především pak česká esa na startu. To je Sazka Tour, závod, kterému svůj členitý terén poskytly Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Beskydy a Jeseníky. A právě ten startuje už nyní ve čtvrtek a na jeho vyvrcholení se můžete těšit v neděli 7. srpna.

Za čtyři dny se závodníci přesunou z Uničova až do Šternberku, najedou při tom 700 kilometrů a zdolají přes deset tisíc výškových metrů.

„Letošní ročník nejprestižnějšího silničního závodu na českém území znovu láká na elitní jezdce z celého světa. Máme před sebou čtyři velmi náročné etapy. Sazka Tour vůbec poprvé nabídne možnost okusit tyto extrémní podmínky i fanouškům a amatérským jezdcům. Pro odvážné zájemce jsme připravili speciální Sazka Tour Challenge, tedy závod pro hobby cyklisty, který zahrnuje výšlap na obávané Dlouhé stráně,“ přibližuje dění čtyř dnů mluvčí Sazky Veronika Diamantová.

Nejprve co čeká profíky. 1. etapa je z Uničova zavede do Prostějova. Po cestě budou muset zdolat několik kratších, ale prudkých stoupání, která se jim do cesty postaví v jinak malebné Hané. Projíždět budou třeba i pod hradem Bouzov či později kolem Plumlovského zámku. V samotném cílovém Prostějově jsou pak připraveny okruhy vedoucí i přes hezké místní náměstí.

2. etapa odstartuje v Olomouci a cyklisty zavede do krásné beskydské přírody. V pátek budou muset profíci hned dvakrát vystoupat na Pustevny. Po prvním výšlapu sjedou 10 km dolů a přes Soláň se dostanou do Velkých Karlovic, kde už budou blízko slovenským hranicím. Přes lyžařské středisko Bílá pak zamíří opět na Pustevny.

Po předchozím velmi náročném dni přijde ještě obtížnější 3. etapa. Z Moravské Třebové si musí jezdci poradit sice s kratší etapou (149 km), ale s pořádnou porcí výškových metrů – 2730. A právě tady přijdou na řadu náročné Dlouhé stráně.

Také závěrečný den zavede peloton do krásných končin. Odstartuje v Šumperku a po přejezdu Červenohorského sedla zamíří přes Bruntál a Slezskou Hartu do Šternberku, kde se pojedou čtyři okruhy.

Minulý ročník ovládl Ital Filippo Zana, který je nyní připravený k obhajobě. Chybět nebude ani už tradiční účastník BikeExchange-Jayco z kategorie World Tour, stejně jako Bora-hansgrohe a Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux s českou jedničkou Janem Hirtem. Vítěz etapy na letošním Giro d´Italia loni na Sazka Tour obsadil celkové 7. místo.

Dalším Čechem na startu, který už nyní patří do první divize, je Pavel Bittner, jenž zde nastoupí za Development Team DSM.

Pro fanoušky, kteří nechtějí závodu pouze přihlížet, je tady letos jedna zásadní novinka. Výstup na obávané Dlouhé stráně si v rámci závodu pro amatéry Sazka Tour Challenge budou moci vyzkoušet také sami. Trasa je dlouhá 12 kilometrů s převýšením 800 metrů. Startuje se v sobotu v 11.00 v Loučné nad Desnou, odkud se rovnou stoupá až k horní nádrži Dlouhé stráně. Přihlásit se do závodu je možné přímo na místě.

„Je to těžký kopec a tady v Česku asi jeden z nejtěžších. Má přes deset kilometrů s průměrem 7-8 procent, takže je to v tomto ohledu srovnatelné s některými alpskými stoupáními. Navíc jsou tam i části, které mají 13 procent. Je to opravdu náročný kopec, na který určitě budou účastníci závodu potřebovat lehké převody,“ přibližuje tuto trasu bývalý silniční profesionál Petr Vakoč.