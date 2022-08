Štybar o Češích před ME: Třeba něco vymyslíme. Vysílačka není playstation

Pokud to situace dovoluje, vždy velmi rád oblékne Zdeněk Štybar národní dres. A je jedno, jestli na mistrovství světa nebo evropském šampionátu. Právě na letošní mnichovský, kde se v neděli jede silniční závod, v pátek zamíří. „Samozřejmě jsem teď rád za každý závodní kilometr. Ale jde i o to, že je to akce s nároďákem,“ potvrdil v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz. Prozradil také, jak to nyní vypadá s jeho další kariérou.

Aktuálním mistrem Evropy je ještě stále Ital Sony Colbrelli, který však kvůli zdravotním problémům dres s modrými pruhy na silnicích prezentovat nemůže. Jedním z těch, kteří by ho chtěli vozit v dalším roce, je i Zdeněk Štybar, který v Mnichově pojede za národní tým.

„Tam to vypadá sice spíš na sprint, ale třeba vymyslíme něco jiného,“ zamyslel se závodník, který byl právě v závěrečných sprintech v uplynulých dnech vidět. Přiblížil také, k čemu jsou dobré v závodu vysílačky, a co naopak neovlivňují. „Není to playstation z auta, že by nám sportovní ředitel řekl: Teď nastup ty, teď zase ty. Rozhodovat se pořád musíme my.“

Na mistrovství Evropy jste startoval i v dřívějších letech. V čem se tato akce liší od světového šampionátu?

„S mistrovstvím světa se to nedá srovnat, ale myslím, že každým rokem získává i kontinentální šampionát na prestiži. Třeba pro špurtéry to letos určitě velká akce bude.“

Nyní v Mnichově je cyklistické ME součástí akce, kdy relativně na jednom místě jsou šampionáty ve více sportech. Podobné to bylo i před čtyřmi lety v Glasgow, kde jste startoval také. Má sportovec vůbec šanci vnímat, že je tam víc akcí, nebo se soustředíte jen na svůj sport?

„Nijak jsem to nevnímal. Ono je to vždycky tak, že tam přijedete a po akci hned zas odlétáte pryč. A letos to pro mě bude stejné, protože hned večer po závodu letím do Dánska. Takže to bude ve spěchu, přijedu tam v pátek na večeři a v neděli hned pryč.“