Angry Birds v praxi: hvězdy cyklistiky na MS v Austrálii ohrožují zuřiví ptáci

Měli by se obávat hlavně svých soupeřů. Jenže cyklisté, kteří se v okolí australského Wollongongu připravují na boj o tituly, mají při trénincích strach i ze zvířat. Konkrétně běsnících strak. Ty v tomto období pravidelně napadají cyklisty a teď to mohou zakusit také světové cyklistické hvězdy. Obavy z útoků ze shora už vyjádřil i vítěz nedávné Vuelty Remco Evenepoel.

Na sociálních sítích už se někteří cyklisté rozplývali nad tím, že viděli v Austrálii naživo klokany, symbol této země. Ovšem některým už také nahnalo strach zdejší ptactvo. Jak napsal cyklistický portál Cycling News, hodí se jezdcům nyní jejich helmy nejen jako ochrana při pádu, ale také při útoku ptáků.

Jedná se o straky, které zde v tomto období každoročně hnízdí a následně chrání svá mláďata. Proto se zde cyklisté i chodci občas setkávají s agresivními útoky těchto ptáků. Zkušenost s tím má už i jeden z favoritů mužských závodů Remco Evenepoel.

„Poměrně velký pták přilétnul celkem blízko a stále mě pronásledoval,“ svěřil se po pátečním tréninku mladý Belgičan. Tento útok mu nahnal strach. „Bylo to děsivé. Ale taková je zjevně Austrálie. Doufám, že to bylo jedinkrát, kdy se to stalo, ale přiznám se, že se toho celkem bojím.“ Podobný případ potvrdil také další z favoritů nedělní časovky Stefan Küng. „Že jsou tady nějaké útoky ptáků? Vážně?“ žertoval nejprve. Pak ale zvážněl. „Je pravda, že jednoho z našich kluků tady straky napadly,“ řekl švýcarský závodník.

Cyklisté jsou v ohrožení především proto, že se pohybují rychle, což strakám údajně vadí. Podle Cycling News dokonce existují webové stránky zaznamenávající útoky těchto ptáků, které v minulém týdnu psaly hned o několika útocích a zraněních. V extrémních případech mohou být zranění i vážná až fatální. V roce 2019 zemřel muž poté, co po napadení strakou na kole havaroval.