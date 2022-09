Sagan zase ve formě. I s vtípky: Možná vyhraju MS a na silnici skončím

Od začátku covidu to není ten Peter Sagan, na kterého bývali všichni zvyklí. Alespoň co se závodění týká. Vítězství už přicházejí vzácněji. Zato s koronavirem se za poslední dva roky potýkal hned třikrát. Co ho ale stále neopouští, je jeho typický humor. A ten nyní vytasil i na novináře, což se zase až tak často nestává. V neděli se na MS v Austrálii zúčastní silničního závodu, který v minulosti třikrát ovládl. „Chci předvést to nejlepší, tak proč bych nemohl vyhrát?“

Světový šampionát je něco, na co se vždy těší. Vždyť ho Peter Sagan v letech 2015-2017 vyhrál třikrát v řadě. A i přes to, že to v této sezoně v novém týmu nebyla žádná velká sláva, má na MS opět ty nejvyšší ambice. Podstatné je i to, že do Wollongongu přijel ve velmi dobrém rozpoložení a zase je slyšet jeho smích.

„Možná že vyhraju titul mistra světa a pak na silnici skončím,“ rozesmál se slovenský cyklistický klenot při rozhovoru pro web Cycling News.

„Pokud jsem v závodu té nejvyšší úrovně, chci předvést to nejlepší, takže proč bych nemohl i tentokrát vyhrát? Vyhrál jsem titul mistra světa třikrát, tak proč ne počtvrté?“ prohlásil už s vážnější tváří.

Sagan do nedělního závodu nastoupí po boku svého staršího bratra Juraje a mladého talentu Matúše Štočka.

„Samozřejmě je to jedinečný závod. Může to jít podle vašeho plánu, nebo to být úplná katastrofa. Baví mě závodit každý rok na MS, protože nikdy nevíte, jak to dopadne,“ dodal Sagan.

Od svých tří triumfů v řadě jel Sagan všechny světové šampionáty s výjimkou roku 2020, kdy vše podřídil svému prvnímu startu na Giro d´Italia. Na MS v roce 2018 v Innsbrucku nedokončil, o rok později v Yorkshiru skončil pátý a loni v Lovani dojel na 26. místě.

Letos se, nejspíš aby rozptýlil myšlenky, hodně věnoval ježdění na gravelovém kole a především pak na horském. Na MS horských kol se zúčastnil závodu e-biků.

Na silnici poté, co se uzdravil z následků covidu, také nic nezanedbával, připravoval se na Tour de France, kam jeho tým TotalEnergies pravidelně dostává pozvánky. Jeho nejlepší umístěním tam však byla dvakrát čtvrtá příčka v hromadném dojezdu. Přesto nemá slovenský Tourminátor pocit, že by potřeboval něco napravovat.

„Nebyla to má nejlepší sezona, ale ani nejhorší, takže si nemyslím, že bych ji musel nějak ‚zachraňovat‘. Takto já se na svou sezonu nebo kariéru nedívám.“

Sagan připomněl, že v minulých dvou letech mu vždy přípravu na sezonu pokazil covid a musel ji vždy začínat znovu.

„Ale pokaždé jsem se vrátil a podařilo se mi něco vyhrát. Letos to byla etapa na Kolem Švýcarska a byl jsem tam i na Tour de France. Jedno z těchto umístění na Tour mohlo být vítězné a pak by se každý na to díval úplně jinak,“ dodal dvaatřicetiletý závodník.

Slovák má ve francouzském týmu smlouvu ještě na příští rok, takže se příznivci jeho konce určitě obávat nemusí, ani v případě úspěchu na MS. A i kdyby skončil poté na silnici, cyklistika je jeho životní vášní, takže na jiném kole bychom ho jistě vídali dál.