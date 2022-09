Zatčení hvězdy MS v cyklistice! Noc na stanici, závod nedojel. Co se stalo?

Mathias Vacek se raduje ze stříbrné medaile na MS v závodě do 23 let • ČTK/AP

Nebyl to zrovna dobrý závěr přípravy na silniční závod na mistrovství světa v Australském Wollongongu. Jedna z největších hvězd současné cyklistiky Mathieu van der Poel strávil část noci před startem na policejní stanici. Byl totiž obviněn z napadení dvou nezletilých dívek v hotelu, kde celá nizozemská reprezentace bydlí. Závod sice MVDP zahájil, ale zhruba po třiceti kilometrech z něj odstoupil. V Austrálii ho ještě čeká soud.

Celý svět byl překvapen, když se dozvěděl, že Mathieu van der Poel 33 kilometrů po startu odstoupil ze silničního závodu mistrovství světa. Přitom i on patřil k velkým favoritům na zisk duhového dresu!

Jenže jeho příprava neměla ideální zakončení. Noc před startem strávil na policejní stanici. „Ano, je to tak,“ potvrdil stanici Sporza těsně před závodem. „Došlo k malému sporu. Šlo o sousedky v hotelu a tady jsou velmi přísní,“ dodal MVDP.

Manažeři hotelu následně kvůli rušení klidu a hádce zavolali policii, která nizozemskou hvězdu zatkla a odvezla na místní policejní stanici.

Policie Nového Jižního Walesu sdělila webu Cycling News, že nemůže potvrdit žádná jména, ale že skutečně zatkla sedmadvacetiletého muže, který byl ve 22.40 místního času zapojen do slovní potyčky se dvěma dívkami ve věku 13 a 14 let.

„Dále bylo uvedeno, že muž následně do dívek strčil, přičemž jedna upadla a druhá narazila do zdi, o kterou si odřela loket,“ stojí v prohlášení policie.

To následně Van der Poel v rozhovoru pro Sporzu popřel. „Byla tam skupinka dětí, která se bavila tím, že neustále klepala na dveře. Tak už jsem to pak nevydržel. Nežádal jsem úplně hezky, aby přestali. A pak zavolala policie a zatkli mě.“ Zároveň týmovému manažerovi řekl, že k žádnému fyzickému kontaktu nedošlo.

Po dlouhém vysvětlování propustila policie cyklistu na kauci, v úterý 27. září se ale musí dostavit k soudu.

„Nebyl jsem zpět na svém pokoji dřív než ve čtyři hodiny ráno. To určitě není ideální, ale pokusím se o co nejlepší výkon,“ prohlásil ještě před startem. To se mu ale nepovedlo.

Van der Poel letos neprožívá nejlepší sezonu. V dobré kondici sice absolvoval a dokončil letošní Giro d´Italia, z Tour de France ale bez jediné výhry odstoupil v 11. etapě. Před samotným MS ale ukazoval dobrou formu, vyhrál poslední tři závody, které před šampionátem absolvoval.