Sestupy v cyklistice. Izraelský boháč se bouří: Bastard systém, katastrofa

V jiných sportech je to běžná záležitost. Celky na dně tabulky po sezoně sestupují do nižší soutěže. Je to nemilé, ale nikdo se tomu nediví, neprotestuje. Ne tak v silniční cyklistice. I tam to vypadá, že po letošním ročníku nejvyšší divizi dva celky opustí a nahradí je dva z té nižší. A konkrétně bohatému majiteli izraelské sestavy se to ani trochu nelíbí. Naopak se ze zóny ohrožení vyhrabal budoucí tým Zdeňka Štybara.