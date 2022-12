Cyklokros v Česku pod vysokou pecí. Dostaneme doporučení, těší autora trati

Premiérový ročník Evropského poháru v cyklokrosu na unikátní trati v Dolních Vítkovicích ovládl v hlavní kategorii do 23 let táborský Pavel Jindřich z ČEZ Cyklo Teamu. Ženskou kategorii vyhrála Julia Gajdziková z Polska. Závod se vydařil i z pohledu organizátorů, kteří dostali dobré hodnocení a příslib závodů vyšší úrovně.

„Je to moje letošní první vítězství a nasbíral jsem tady víc bodů než za celou dosavadní sezonu, takže výsledek můžu hodnotit jen dobře,“ pochvaloval si Pavel Jindřich. „Formát, kdy třiadvacítky jedou samostatný závod, má smysl. My mladší nemáme tolik příležitostí nasbírat body, je to specifikum Evropského poháru, které budoucnost určitě má.“

Ostravskou specialitou měla být kromě unikátního prostředí i originální trať s netradičními typy překážek a různorodostí povrchů. Na tříkilometrovém okruhu bylo hned sedm druhů povrchů. Hlavní roli hrál ovšem nakonec sníh.

„Máme dlažební kostky, asfalt, hlínu, trávu, písek i dřevěný most do haly k vysoké peci číslo 4,“ popisoval před akcí povrch stavitel trati Radovan Šťastný. Jenže vše, co nebylo pod střechou, nakonec zasypal sníh.

„Trať se mi i tak moc líbila trať,“ líčil Pavel Jindřich. „Start se mi nepovedl úplně tak, jak jsem chtěl. Měl jsem v plánu najet do terénu z první pozice, což se nepodařilo. Propracoval jsem se ale na čelo a pak už soupeřům postupně ujížděl.“

Závodníků i fanoušků u trati sice organizátoři čekali víc, ale premiérový ročník hodnotí pozitivně. „Ačkoliv jsme po celou dobu bojovali s náročnými sněhovými podmínkami, tak se závod vydařil a těší nás především to, že si ho chválili závodníci a zástupci týmů,“ řekl ředitel závodu Miloš Židík. „Všichni kvitovali pestrost trati a kvalitu celkového zajištění.“

Radovan Šťastný, stavitel trati a autor myšlenky Evropského poháru v Ostravě, věří, že akce by mohla časem mít status vyšší úrovně. „Po závěrečné poradě s rozhodčími jsme dostali velmi kladné hodnocení a slib, že nás doporučí pro konání cyklokrosových závodů vyšší úrovně.“