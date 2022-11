Froome v Praze! Dražil relikvii z Tour, Andrle mu zakázal zmrzlinu

Cyklistický šampion Chris Froome přijel poprvé do Prahy, aby vydražil žlutý dres z Tour 2013 pro syna svého českého kolegy • Pavel Mazáč / Sport

Vyrůstal v Keni, za svou kariéru už navštívil spoustu míst. Ale do české metropole se čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome v úterý podíval úplně poprvé. Důvodem, proč na otočku přijel, bylo slavnostní otevření showroomu nově vzniklého cyklistického klubu L27, jehož součástí byla charitativní aukce. Při té se dražil žlutý trikot z Tour 2013, na níž Froome získal první ze svých titulů.

Za tím, že byla v Praze taková slavná cyklistická návštěva, stál mimo jiné René Andrle, který je sportovním ředitelem týmu Israel-Premier Tech, za nějž britský cyklista závodí.

„Dostat sem Chrise nebylo složité díky tomu, že šlo o dražbu na podporu nemocného syna týmového maséra Tomáše Raka. Takže když jsme Chrisovi řekli tohle, souhlasil. Načasovali jsme to tak, aby to vyšlo těsně před soustředěním,“ přiblížil Andrle důvody příjezdu této hvězdy.

V Česku ale pobyl jen krátce. Od 1. prosince totiž jeho týmu začíná ve španělské Gironě soustředění. I tak ale památky v centru Prahy Froome viděl.

„Ubytoval se v hotelu v centru, odtamtud jsme šli pěšky přes Karlův most. Proběhli jsme to na Staromák, odtamtud na Václavské náměstí a pak na oběd. Potom jsme se vrátili na hotel, aby si odpočinul, dal si sprchu, potřeboval vyřídit nějaké hovory,“ popsal Andrle.

„Praha se mi moc líbila, je to krásné historické město, jednou bych se sem rád vrátil i s rodinou,“ pochvaloval si sám Froome.

Mimo památek v předvánoční metropoli ochutnal také tradiční speciality, které teď najdete u mnoha stánků. „Chtěl si dát trdelník, strašně se mu líbilo, že je v něm zmrzlina, což jsem mu samozřejmě zakázal. Takže si dal suchý trdelník v rámci diety. Pak jsem mu koupil svařák na ochutnání,“ smál se Andrle.

V podvečer následovala samotná aukce. Žlutý dres se při ní vydražil za 199 999 korun, což vyloudilo spokojený úsměv i na cyklistově tváři. Šestiletý Mikuláš za tyto peníze bude mít řadu rehabilitací a také léčebné pomůcky.

Sedmatřicetiletý jezdec se sám po těžkém zranění z roku 2019 dodnes věnuje řadě rehabilitačních cvičení. Už ale také zahájil trénink v rámci přípravy na další sezonu. „Je vždycky tvrdé vrátit se do přípravy, ale postrádal jsem už kolo. Pořád cyklistiku miluju, pořád je pro mě zábava trénovat každý den, je to můj životní styl. Líbí se mi její týmový duch, možnost pracovat s týmovými kolegy.“

I přesto, že je jeho návrat i kvůli řadě komplikací pomalejší, než by si přál, pořád zůstává jeho hlavní motivací další úspěch na „Staré dámě“.

„Nebude to s mladými jednoduché, ale stále mám spoustu motivace. Mám nedokončenou práci, chtěl bych na Tour bojovat o vítězství. Letos na Alpe d´Huez to byl jasný progres od toho, kde jsem po zranění byl. To mi dalo spoustu nadšení a rád bych v tom pokračoval v další sezoně.“

Froome odlétá už ve středu, i tak ale jeho krátká návštěva stála za to.