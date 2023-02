Cyklokrosový šílenec: vykloubil si prst při pádu a hned si ho sám vrátil zpět

Michael van den Ham si vrací vykloubený prsteníček zpátky do původní polohy • instagram.com

Vykloubené rameno při cyklistickém závodu? Nic až tak nezvyklého, při Tour de France to potkalo třeba i Primože Rogliče či jejího vítěze Gerainta Thomase. Ovšem aby si závodník vykloubenou část těla „nahodil“ zpět sám, to se jen tak nevidí. Nedávno to však předvedl kanadský cyklokrosař.