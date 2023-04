Helma jako mozek: Van Aert a spol. na Roubaix měli speciální ochranu hlavy

Je to neomylné poznávací znamení. Když v balíku hledáte cyklisty Jumbo-Visma, stačí pátrat po žlutých přilbách. Stejně jako tomu bylo třeba při nedávném vítězství Jonase Vingegaarda v Baskicku. Jenže při Paříž-Roubaix přišla změna. Wout van Aert a jeho parťáci ke žlutým dresům přidali růžovou ochranu hlavy znázorňující lidský mozek. Proč?

Také jste si při sledování nedělního Paříž-Roubaix všimli zvláštní přilby na hlavách závodníků týmu Jumbo-Visma? Oproti jejich tradiční žluté ochranné pomůcce to byl hodně viditelný rozdíl. Byla totiž růžová a znázorňovala lidský mozek. Jen Wout van Aert na ní měl ještě navíc tradičního sponzorského býka.

Důvodem této dvoudenní kampaně (ženy vezly stejné helmy na hlavách už v sobotu při své edici Pekla severu) bylo upozornit cyklisty všech úrovní, třeba i jen ty, kteří na kole dojíždí do práce, aby vždy nosili na svých hlavách přilby.

„Nehody se stávají, a ačkoliv tomu nemůžeme zcela zabránit, můžeme zdůraznit důležitost nošení helmy,“ hlásí speciální web, který byl ve spolupráci nizozemského týmu Jumbo-Visma a jejich dodavatele přileb vytvořen.

Jde o celosvětový problém, i v Česku často můžete vidět řadu cyklistů, třeba i v terénu, bez cyklistické přilby na hlavě. Konkrétně v Nizozemsku, kde je momentálně nejúspěšnější stáj cyklistického pelotu přihlášena, prý ročně navštíví tamní pohotovosti 50 000 lidí po havárii na kole. V celé čtvrtině případů (12 500 lidí) pak jde o poranění mozku. Přitom v až 88 % jde takovým následkům zabránit právě nošením helmy.

I proto je hlavním heslem této kampaně: Používej hlavu, nos helmu (anglicky Use your head, use a helmet).

Ale nebojte, jedno z hlavních poznávacích znamení nizozemské letky se v dalších závodech opět vrátí, helmy připomínající mozek byly pouze součástí kampaně při Paříž-Roubaix.