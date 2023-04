Pogačar poprvé vyhrál Valonský šíp, útočí na hattrick v „ardenském týdnu“

Čtyřiadvacetiletý Pogačar si připsal dvanácté letošní prvenství z 18 startů. Pokud hvězdný jezdec SAE Teamu Emirates uspěje i na nejstarším z pěti cyklistických monumentů, ardenským triplem napodobí Itala Davida Rebellina (2004) a Belgičana Philippea Gilberta (2011).

„Samozřejmě je skvělé, že jsem vyhrál, užil jsem si to. Pokusím se to přenést i do neděle,“ řekl Pogačar. „Je to jiný závod, o dost delší, ale mám dobrou formu,“ dodal dvojnásobný vítěz Tour de France.