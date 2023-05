Elektrokolo se systémem Bosch: inteligentní pomocník i bezpečná bestie v kopcích

Mobilem si kolo odemknete, pak si telefon snadno upevníte na řídítka, naťukáte do navigace adresu, zvolíte si jízdní režim a hurá do sedla. To vše za pár vteřin a pak během chvíle spousta kilometrů. Do kopce s chytrou přípomocí, z kopce s ABS. To není sci-fi nebo vzdálená budoucnost, ale rok 2023 a nejnovější Bosch eBike Systems dělající z elektrokol inteligentní a bezpečný dopravní prostředek pro všechny.

Stokrát o tom můžete slyšet od kamarádů, číst v magazínech, ale až když to vyzkoušíte, uvěříte. Pro elektrokolo s nejnovějším systémem od Bosch to platí dvojnásob. Je libo ekologický a rychlý mobilní prostředek do husté městské dopravy? Nebo parťák pro víkendové dobrodružství?

Vybere si úplně každý – a díky inteligentní komunikaci vám ve sklepě či garáži stačí jediný kus.

Zapomeňte na mýtus, že elektrokola jsou jen pro důchodce či fyzicky méně zdatné jedince. Jestli to vůbec někdy platilo, tak hodně dávno. Bosch eBike System je natolik chytrý, že uspokojí teenagery, náročné sportovce kontrolující si tepovou frekvenci, žíznivé hobíky i právě penzisty. Ty vitální, kteří rádi honí desítky kilometrů, i krajinkáře, kterým stačí pohodově šlápnout do pedálů a kochat se krajinou.

Bavíme-li se totiž o jedné z největších výhod elektrokol, pak je to ušetřený čas. A to je v dnešní zběsilé době pořádně cenná veličina. Oproti běžnému kolu ujedete za stejnou časovou jednotku dvojnásobně až trojnásobně větší vzdálenost. Není náhoda, že dle průzkumů je elektrokolo v městském prostředí do vzdálenosti 10 kilometrů nejrychlejším dopravním prostředkem. Nenervujete se za volantem, nestojíte v koloně, nemačkáte se v tramvaji. Prostě jedete na čerstvém vzduchu.

Jak svižně a s jak velkou přípomocí, je na vás. Záleží, jaký jízdní režim zvolíte. Na mobilu se zaregistrujete v aplikaci Flow, spárujete telefon s kolem a pak už si můžete hrát s kroutícím režimem, intenzitou záběru, dojezdem, stavem baterie...

Nejste technický typ? Nevadí. Nechejte vše na automaticky předvolených možnostech a jen přepínejte mezi režimem ECO, TOUR+, eMTB a TURBO. Na levé straně řídítek stačí palcem pomocí šipek vybrat ideální mód a pak sledovat informace o jízdě buď na palubním počítači Kiox 300, nebo na mobilu. To za předpokladu, že využijete Smartphone Grip a vlastní telefon jej na něj jednoduše během pár vteřin upevníte. Cvak shora, cvak zdola a je to. Nemusíte se bát, drží i v těžkém terénu a ještě se vám zařízení bezdrátově nabíjí, takže údaje o rychlosti, ujetých kilometrech, výdrži, výkonu či navigaci trasy vám baterii smartphonu zbytečně neplýtvají.

Pakliže aktivujete eBike Lock, tedy elektronický zámek, ztěžujete zlodějům vícestupňovou ochranou práci. Elektrokolo se znovu odemkne pouze v přítomnosti vašeho mobilu, když se spáruje přes bluetooth. Zasloužené kafe v polovině výletu na restaurační zahrádce si tak můžete vychutnat víc v klidu než dřív. Stroj sám rozezná manipulaci a rozliší mezi chvěním (například když někdo kolo ve stojanu posune, aby se dostal ke svému) a přemístěním. Ve druhém případě se spustí hlasitý výstražný tón alarmu, na telefon vám dorazí zpráva a na displeji v mapě uvidíte přesnou polohu.

Elektrokola Bosh využívají nejmodernější technologie • Foto Bosch

Různorodost čtyř režimů vám nabízí pestrou zábavu i během jediné jízdy. ECO pomáhá nejméně, ale zároveň samozřejmě nejvíce šetří baterii. TURBO je pravý opak. Zapomeňte však na to, že byste nemuseli šlapat do pedálů. Jde jen o to, zda máte zrovna náladu na klidný mobilní prostředek, či jestli si chcete zablbnout s dravou bestií. Jinak řečeno: princip tkví v tom, jakým tempem se dostanete na rychlost 25 km/h, kde pomoc elektromotoru z bezpečnostních důvodů končí.

Obavy – nikoli respekt – však zahoďte i s režimem TURBO. Inteligentní systém od Bosch sám přizpůsobuje jízdu různým vnějším vlivům, jako je třeba protivítr. O bezpečnost nejvyšší úrovně se zase stará funkce ABS (Anti-lock Brake System).

Čtete správně, brzdný mechanismus proti zablokování kol už nenajdete jen v autech a motorkách. Elektrokolo s ABS rozkládá energii na obě kola a statisticky předchází až 29 procentům pádů. V dlaních cítíte jemné klepání a víte, že vše funguje, jak má. Již žádný další let přes řídítka v případě prudkého zamáčknutí přední brzdy nebo smyk na kluzkém povrchu, což snad každý zažil jako dítě.

A pokud byste přeci jen chtěli sesednout z teleskopického sedla, pak je tu jedna vychytávka na závěr. Stačí aktivovat přípomoc Walk assist a elektrokolo se samo tlačí i při chůzi, když třeba v kopci solidárně soucítíte s kamarádem, který s koupí elektrokola stále ještě váhá. Nezaskočí vás už opravdu vůbec nic.