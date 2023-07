Tour jako F1: během etap uslyšíte i týmová rádia. Někteří ale odmítli

Vysílačky se v cyklistice používají zcela běžně, Tour de France není výjimkou. Když se cyklistů zeptáte, co všechno ze sluchátka, které mají v jednom uchu, během etapy slyší, dozvíte se různé věci: kdo se dostal do úniku, kdy přijdou jaké překážky a zúžení na cestě, taktiku. Když pak není o čem mluvit, tak třeba i to, co bude k večeři.

Při letošní Staré dámě se o tom můžete přesvědčit sami. Organizátoři po dohodě s týmy zavedli novinku, během etap budou v televizi odvysílané části komunikace některých týmů. Má to však svá omezení a pravidla.

Omezením je to, že s tímto vylepšením diváckého zážitku nesouhlasily všechny týmy. Konkrétně pět z dvaadvaceti, které se Tour účastní. Nepočítejte tak se „zákulisními“ informacemi z těchto stájí: Groupama-FDJ, Cofidis, Jayco-AlUla, Alpecin-Deceuninck a Movistar.

Nepřesvědčila je ani finanční odměna za dvouletý kontrakt v hodnotě 5000 euro (zhruba 120 tisíc korun).

Výrazným odpůrcem této myšlenky je manažer celku Groupama-FDJ Marc Madiot, který je známý svým impulzivním chováním. Listu L´Equipe, který s ním toto téma rozebíral, položil řečnickou otázku: „Pokud je to otázka toho, aby diváci slyšeli: po zatáčce doprava přijde za dva kilometry boční vítr, jaký to má smysl?“ A ještě dodal: „Když pak jezdci řeknete: Na kruhovém objezdu zatoč doleva a on pojede doprava, budete za ču…..“

Už při první etapě ale mohli diváci u televizí po celém světě slyšet skrze rádio sportovní ředitele třeba z týmu Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma, Israel-PremierTech a podobně. Například vzkaz týmu obhájce loňského prvenství zněl: „Ještě jednou. Stále dobrá práce. Jeďte v klidu.“

Pravidla jsou podle listu L´Équipe taková, že tyto vzkazy nezaznívají v tu samou chvíli, kdy je slyší závodníci, ale se zpožděním. Nejprve si je poslechne šestice delegovaných funkcionářů z řad organizátorů, aby se zabránilo „odposlouchávání“ plánů jiných týmů jejich soupeři. Až poté je poskytnuta komunikace vysílatelům.

Ne všude ale tuto komunikaci uslyšíte. Televizní stanice totiž za její zveřejnění musí platit. Třeba během první etapy byla pro české fanoušky k dispozici na Eurosportu. Najít ji můžete také v online zpravodajství na oficiálních stránkách Tour de France.