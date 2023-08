Startuje nový projekt. „Cyklistické olympiády“ se zúčastní na 80 Čechů

Je to velká výzva pro pořadatele, ale také pro některé cyklisty. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) přišla s novým projektem světového šampionátu většiny svých disciplín prakticky na jednom místě. Skotské Glasgow hostí první událost tohoto druhu, která odstartovala ve čtvrtek závody v dráhové cyklistice.

Pro některé světové hvězdy jde o mimořádnou možnost přivézt z jednoho šampionátu medaili hned z několika cyklistických odvětví. Například všeuměl Mathieu van der Poel o ni pojede v silničním závodu i v olympijském cross country a stejnou kombinaci si dá také Peter Sagan. Ital Filippo Ganna zase v časovce a na dráze.

Toto všecyklistické (s výjimkou cyklokrosu) mistrovství světa by se mělo podle původních informací konat vždy v předolympijském roce. I díky tomu je to zajímavější, protože v některých disciplínách už nyní bude možné zajistit si účast na Hrách v Paříži 2024. Půjde například o pro Česko zajímavý BMX Freestyle.

Právě tady budeme mít opravdu žhavé želízko v ohni v osobě Ivety Miculyčové, která v červnu na Evropských hrách v Polsku obhájila titul mistryně Evropy a na loňském MS skončila třetí.

„Jedu do Glasgow s tím, že se chci dostat do finále. Samozřejmě bych ráda obhájila třetí místo nebo se ještě zlepšila, ale vím, že to nebude vůbec snadné. Cíl je finále a potom se uvidí,“ prohlásila česká hvězda disciplíny BMX Freestyle Park.

Do akce jde už zítra, kdy se jedou kvalifikace, semifinále je na programu v neděli a finále pak v pondělí. V Polsku předvedla Miculyčová nový trik, kterým oslnila. Jak to bude nyní? „Spíš chci jet na jistotu s tím, že budu trochu víc riskovat až ve finále, ale tentokrát nejspíš neukážu nic nového,“ prozradila.

V BMX bude Česko reprezentovat deset závodnic a závodníků v kategoriích elite, U23 a juniorů.

Na jednu z největších událostí šampionátu, tedy silniční závod mužské elity, se můžete těšit už tuto neděli. Na nejlepší cyklisty planety čeká trať z Edinburghu do Glasgow dlouhá 271 kilometrů s tím, že víc než polovina trati se jede po okruhu, který absolvují závodníci desetkrát.

„Na okruhu ve městě je 46 zatáček. Z obrázků je těžké zjišťovat, jaké to bude, takže přesně uvidíme až na místě, až si to projedeme,“ řekl k trati Mathias Vacek. Ten je největší českou medailovou nadějí silničního závodu a přesně s těmito ambicemi do něj také jde.

„Pojedu o medaili, jinak bych tam ani nemusel. Na všechny závody se musí jezdit s mentalitou, že chcete vyhrát, jinak bych nebyl závoďák,“ okomentoval jednadvacetiletý cyklista.

Vacek na loňském šampionátu v Austrálii skončil druhý v závodu do 23 let. V něm by mohl jet i nyní, ale jeho ambice jsou vyšší, a tak už bude startovat v kategorii elite. Pomocníky mu budou Petr Kelemen, Michael Boroš a Adam Ťoupalík. Pavel Bittner zase bude lídrem českého týmu do 23 let.

Ženský celek nejvyšší kategorie tvoří Tereza Neumannová, Kristýna Burlová a Eliška Kvasničková.

S ohledem na blížící se olympijské hry budou fanoušky zajímat také závody horských kol. V olympijském cross country Česko na MS reprezentují Ondřej Cink, Lukáš Kobes, Jan Škarnitzl, z žen Jitka Čábelická.

Program MS (medailové dny)

Dráha – 3.-9. srpna

Paracyklistika dráha – 3.-8. srpna

Paracyklistika silnice – 9.-13. srpna

MTB maraton – 6. srpna

MTB sjezd – 4.-5. srpna

MTB cross country – 9.-12. srpna

BMX racing – 13. srpna

BMX freestyle park – 7. srpna

BMX freestyle flatland – 10. srpna

Trial – 9. a 12. srpna

Sálová cyklistika (krasojízda) – 11.-13. srpna

Sálová cyklistika (kolová) – 13. srpna

Program silniční cyklistiky

5. srpna silniční závod juniorky (70 km) a junioři (127,2 km)

6. srpna silniční závod muži (271,1 km)

8. srpna závod smíšených štafety

9. srpna časovka muži U23 (36,2 km)

10. srpna časovka juniorky (13,4 km), časovka ženy elite (36,2 km)

11. srpna časovka junioři (22,8 km), časovka muži elite (47,8 km)

12. srpna silniční závod muži U23 (168,4 km)

13. srpna silniční závod ženy (154,1 km)