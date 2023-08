Hvězdy bez smluv: jak je to v cyklistice a kam může zamířit Froome či talent

Pro ty, kdo jsou zvyklí na fotbalové přestupy, kde za „vypiplání“ hráče klub pak při jeho přestupu dostane slušnou sumu, bývá překvapením, že v cyklistice to chodí úplně jinak. Například když Chris Froome odešel z Afriky do Itálie, kde se uchytil v druhodivizním celku, nedostal za něj jeho původní africký klub ani euro.

A stejně tomu bylo, když si pozdějšího čtyřnásobného vítěze Tour de France za dva roky poté ulovila stáj Sky. I tehdy se cyklistův agent dohodl s novým celkem pouze na jeho platu, Italové opět vyšli na prázdno. Takto to zkrátka v cyklistce chodí.

I proto si třeba UAE Team Emirates už v roce 2018, kdy se poprvé domlouvali s agentem Tadeje Pogačara, pojistili tento klenot dlouholetým kontraktem, který po jeho vítězství na Tour de France ještě prodloužili. Slovinec tak má své jisté až do konce roku 2027.

Takovéto dlouholeté kontrakty nejsou až tak obvyklé a stáje si jimi pojišťují jen ty ryzí talenty, od kterých si hodně slibují a nechtějí o ně po dvou letech přijít. To je totiž obvyklá doba cyklistické smlouvy. A v případě starších závodníků, většinou od 35 let, je to jen jeden rok.

Je tak s podivem, že Ineos Grenadiers, stále nejbohatší celek kategorie World Tour, si podobně už dřív nepojistila Carlose Rodrígueze. Dvaadvacetiletý Španěl má dohodu u Britů jen do konce tohoto roku.

A zatímco nové kontrakty se mohou oznamovat vždy až od 1. srpna, jejich prodloužení mohou stáje zveřejnit už mnohem dříve. Nedávno tak třeba Soudal-Quick Step vyslal do světa, že se na další dva roky dohodl s českým časovkářem Josefem Černým.

V případě Rodrígueze, letos pátého muže Tour de France (a mohlo to být ještě lepší, nebýt nešťastného pádu ve 20. etapě), však k ničemu takovému nedošlo a místo toho se spekuluje o jeho odchodu do Movistaru.

Španěl ve španělském celku by dával smysl, ale rozhodně by nedostal takový plat jako u Britů. Přestup už však mohl být předběžně dohodnut před letošní Tour. Často totiž manažeři vyjednávají s týmu už dřív, jen k podpisu smlouvy a zveřejnění přestupu může dojít až od 1. srpna.

Cyklistů, kterým letos končí smlouva, a dosud neoznámili podepsání nové, je momentálně 234. A jsou mezi nimi opravdu velká jména. Třeba i zmiňovaný Chris Froome, u kterého je otázka, zda vůbec ještě bude v kariéře pokračovat. Dosud totiž bral opravdu královský plat, mluvilo se o pěti milionech euro ročně. Majitel týmu Israel-Premier Tech, kde poslední tři roky Brit působil, se však nechal nedávno slyšet, že za tyto peníze se rozhodně nevyplatil.

Na hraně kariéry je také Zdeněk Štybar, jemuž rovněž letos končí roční smlouva v Jayco-AlUla. U jednoho z nejúspěšnějších českých cyklistů však bude záležet především na tom, zda se mu povede ještě v této sezoně dostat zpět do formy po náročné operaci.

Máme tady však i pěknou řádku úspěšných sprinterů, kteří doposud buď angažmá dohodnuté neměli, nebo ho tajili. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Sam Bennett (Bora-hansgrohe), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Fernando Gaviria (Movistar), Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Alberto Dainese (DSM-firmenich).

Jde opravdu o samá zvučná jména. Uvidí se tedy, který celek bude chtít výrazně posílit svou sprinterskou sestavu. A to je ještě otázkou, zda si Mark Cavendish, který měl po této sezoně odejít do cyklistického důchodu, svůj konec ještě nerozmyslí.

Polepšit by si, minimálně platově, chtěl určitě také vítěz jedné z etap letošní Tour de France a držitel zeleného dresu Victor Lafay.

Bude tak zajímavé sledovat, jak se bude přestupový trh vyvíjet a týmy obměňovat. Třeba v celku Ineos Grenadiers je hned 15 cyklistů se smlouvou do konce roku 2023, třeba i vítěz Staré dámy 2018 Geraint Thomas.