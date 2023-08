Odplata Van der Poela! Nezastavili ho ani přibetonovaní demonstranti

To nejlepší, co nyní můžete v silniční cyklistice vidět, předvedlo to nejlepší, co umí. Takto by se ve zkratce dal popsat včerejší závod s hromadným startem na mistrovství světa v Glasgow. A málokoho asi překvapí, že titul bere jedna ze současných superstar Mathieu van der Poel, za kterým byly další titáni Wout van Aert a Tadej Pogačar. Všichni se museli vypořádat s téměř hodinovým přerušením ještě před nájezdem do Glasgow kvůli protestní akci.